Tosuncuk Mehmet Aydın nereli? Tosuncuk kaç yaşında?

Kurduğu Çiftlik Bank'a yatırılan paralarla birlikte kayıplara karışan tosuncuk Mehmet Aydın 2016'dan beri aranıyordu. Uruguay, Paraguay, Brezilya gibi ülkelere kaçtığı belirtilen Mehmet Aydın sosyal medyadan video yayınlayarak "Şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım" açıklamalarını yaptı. Bunun gelen son dakika bilgilerine göre Mehmet Aydın Brezilya'da yakalandı. Peki tosuncuk Mehmet Aydın nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

TOSUNCUK MEHMET AYDIN NERELİ? KAÇ YAŞINDA

31 mayıs 1991 yılında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Aydın aslen Giresun, Espiye'lidir. İlköğrenimini Bursa'da tamamlayan tosuncuk Mehmet Aydın bir dönem "Egoman" takma adıyla rap müzik yaptı. Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu.2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı.

ÇİFTLİK BANKIN KURUCUSU MEHMET AYDIN YAKALANDI MI?

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu. Tosuncuk Mehmet Aydın, dün akşam yayınladığı video ile mağdur olduğunu ve Türk mahkemelerine teslim olmak istediğini söylemişti.

Çiftlik Bank üzerinden 1 milyar 139 milyon 942 bin lira vurgun yapan Mehmet Aydın'ın Brezilya Sao Paulo kentinde Türk Başkonsolosluğu'na teslim olduğu belirtildi.

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmış ve Interpol'ün "en çok arananlar" listesine alınmıştı. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurma, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.