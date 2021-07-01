Çiftlik Bank'un kurucusu olan milyonlarca insanı dolandırarak yurt dışına kaçan ardından çıkarılan kırmızı bültenle aranan ancak yakalanamayan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, 30 Haziran Çarşamba günü yaptığı açıklama ile ortaya çıktı. Tosuncuk, Türkiye'ye gelerek yargılanacağını ifade etmişti. Bu kapsamda Tosuncuk Mehmet Aydın yakalandı mı, tutuklandı mı? Tosuncuk, Türkiye'ye getirildi mi, yargılanacak mı? sorularının yanıtları araştırılıyor.

TOSUNCUK MEHMET AYDIN YAKALANDI MI, TUTUKLANDI MI?

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, yakalanmadı ancak Brezilya'nın Sao Paulo kentinde teslim oldu Tosuncuk'un ilerleyen süreçte bu ülkenin iadesiyle birlikte Türkiye'ye getirip yargılanması bekleniyor.

TOSUNCUK, TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ Mİ, YARGILANACAK MI?

Tosuncuk Mehmet Aydın, henüz Türkiye'ye getirilmedi. Aydın'ın Türkiye'deki mahkemelerde nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanması bekleniyor.

TOSUNCUK AÇIKLAMA

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın yayınladığı videoda şu açıklamaları yaptı:

“Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank’ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.

Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye’nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık.

Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.

Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim.

Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur.”