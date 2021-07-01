Tosuncuk lakabıyla tanınan Mehmet Aydın kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçmıştı. Olayın yeniden gündem olmasıyla Tosuncuk nerede 2021? Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın teslim oldu mu? Çiftlik bank dolandırıcısı nerede teslim oldu? sorularının yanıtları araştırılmaya başladı. İşte yanıtlar...

TOSUNCUK NEREDE 2021? TOSUNCUK LAKAPLI MEHMET AYDIN TESLİM OLDU MU? ÇİFTLİK BANK DOLANDIRICISI NEREDE TESLİM OLDU?

Binlerce kişiyi kurduğu Çiftlik Bank üzerinden dolandırarak büyük vurguna imza atan ve Türkiye'nin gündemine oturan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, kırmızı bültenle aranıyordu. Tosuncuk'un son olarak Brezilya'da olduğu öğrenildi. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde teslim oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın’ın avukatı Şehmus Uluç, konsolosluk ile bağlantı kurduklarını ve Mehmet Aydın’ın Türkiye’ye iadesi için resmi işlemlere başlandığını söyledi. Öte yandan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın da bir video paylaşan Aydın, “Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım” dedi.

TESLİM OLMADAN ÖNCE NELER SÖYLEDİ?

Aydın'ın avukatı Şehmus Uluç, teslim olma süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tosuncuk avukatları aracılığıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank’ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.

Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye’nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık.

Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur.”

TOSUNCUK NE KADAR VURGUN YAPTI?

Oyun olarak başlayan Çiftlik Bank daha sonra yüzbinlerce kullanıcısı olan bir yatırım haline dönüştü. Çiftlik Bank sistemi üzerinden 132 bin kişiden topladığı 1 milyar liranın 500 milyon lirası ile ortan kaybolan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a 4-5 farklı hesap üzerinden düzenli olarak aylık 150 bin doların üzerinde (yaklaşık 1 milyon TL) para geldiği tespit edildi. Katılımcılara büyük vaatlerde bulunan Çiftlik Bank, katılımcılara yatırdıkları paraları bile ödeyemedi. Yatırdıkları paranın daha fazlasını alma umudu olan kişiler, ana paraları alamayınca dolandırıldıklarını anladılar. Sermaye Piyasası Kurulu’nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393 .3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs’a ve Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.