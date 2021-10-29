Toto ne demek, TDK'ya göre Toto kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Toto ne demek? Toto TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi toto kelimesi. Peki toto ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre toto nedir, toto kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TOTO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Toto kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Toto kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre toto kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kıç, popo

- Spor toto



TOTO KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- gol toto, spor toto

