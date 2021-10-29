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Tottenham Hotspur 0 - 3 Manchester United | Maç sonucu, özeti

İngiltere Premier Ligi'nin 10.haftasında oynanan heyecan dolu maçta Manchester United, deplasmanda konuk olduğu Tottenham Hotspur'u 3-0 yendi. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, attığı gol ve yaptığı asistle maça damgasını vurdu.

Tottenham Hotspur 0 - 3 Manchester United | Maç sonucu, özeti

Her maçının ayrı bir zevk ve heyecana sahne olduğu İngiltere Premier Lig'de 10. hafta ile futbol şöleni sürdü Bu kapsamda Tottenham Hotspur evinde Manchester United'i konuk eti.

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun 39, Edinson Cavani'nin 64 ve Marcus Rashford'ın 86. dakikalarda attığı gollerle galip geldi.

Ligde 4 hafta sonra kazanan Manchester United, 17 puanla 5. sıraya çıktı. Tottenham ise 15 puanla 8. basamağa geriledi.

Tottenham Hotspur - Manchester United maçının özetini izlemek için tıklayınız.

 

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