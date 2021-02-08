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  3. Tottenham West Bromwich Albion maç özeti izle 2-0!

Tottenham West Bromwich Albion maç özeti izle 2-0!

Ara transfer döneminde Premier Lig'den West Bromwich Albion'a transfer olan Mbaye Diagne, Tottenham deplasmanında attığı 2 golün ofsayt sayılmasıyla yıkıldı.

Tottenham West Bromwich Albion maç özeti izle 2-0!

Premier Lig'de evinde West Bromwich Albion'ı ağırlayan Tottenham, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Jose Mourinho ve öğrencileri, bu skorla 36 puana ulaştı. Ara transfer döneminde Galatasaray'dan WBA'ya kiralanan Mbaye Diagne, karşılaşmada 90 dakika görev yaparken, attığı iki gol ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı. 

Ev sahibi ekip, 54. dakikada Harry Kane ve 58. dakikada Son Heung-min'in kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.

Tottenham formasıyla 317 maçta 208 gole ulaşan Kane, kulüp tarihinin en skorer ikinci oyuncusu Bobby Smith'i yakaladı. Bu alanda Jimmy Greaves, 266 golle zirvede yer alıyor.

İspanya ekibi Celta Vigo'dan West Bromwich Albion'a kiralanan Okay Yokuşlu, 78. dakikada Romaine Sawyers'ın yerine oyuna dahil olarak ilk kez takımının formasını giydi. Ayrıca West Bromwich Albion'ın Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne ise karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. Diagne'nin attığı iki gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Üç hafta sonra kazanan Tottenham, 36 puana ulaşırken galibiyet hasreti 5 maça çıkan düşme hattındaki West Bromwich Albion, 12 puanda kaldı.

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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