Tottenhamlı futbolculardan taraftarlarına teselli! Newcastle United deplasmanındaki taraftarların bilet ücretini geri ödeyecek

Tottenhamlı futbolcular, kulüp sosyal medya hesabında yer alan ortak mesajlarında, "Takım olarak hayal kırıklığı ve kızgınlığınızı anlıyoruz, diyerek taraftarların bilet ücretini geri ödeyeceklerini açıkladı.

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Tottenhamlı futbolculardan taraftarlarına teselli! Newcastle United deplasmanındaki taraftarların bilet ücretini geri ödeyecek

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın futbolcuları, 6-1 yenildikleri Newcastle United deplasmanına giden taraftarların bilet ücretini geri ödeyeceklerini açıkladı.

Tottenhamlı futbolculardan taraftarlarına teselli! Newcastle United deplasmanındaki taraftarların bilet ücretini geri ödeyecekTottenhamlı futbolculardan taraftarlarına teselli! Newcastle United deplasmanındaki taraftarların bilet ücretini geri ödeyecek

"MANCHESTER UNİTED MAÇINDA İŞLERİ YOLUNA KOYMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Tottenhamlı futbolcular, kulüp sosyal medya hesabında yer alan ortak mesajlarında, "Takım olarak hayal kırıklığı ve kızgınlığınızı anlıyoruz. Bu durumlarda kelimelerin yeterli olmayacağını biliyoruz ama bize inanın, böyle bir yenilgi acı veriyor. İç ve dış sahadaki desteğiniz için minnet duyuyor, St James' Park'taki maça giden taraftarların bilet ücretlerini geri ödemek istiyoruz. Bunun pazar günü yaşananları değiştirmeyeceğini biliyoruz ama perşembe akşamı oynayacağımız Manchester United maçında işleri yoluna koymak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Desteğiniz bizim için çok şey ifade ediyor. Takımımızı sadece birlikte ileriye taşıyabiliriz." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA

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