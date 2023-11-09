KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)
TPAO'dan Karadeniz'de büyük petrol arama hamlesi! Yeni alanlar belirlendi 4 yeni ruhsat alındı
Türkiye son dönemlerde ülkenizin çeşitli bölgelerinde yaptığı gaz ve petrol arama ile bölgeden müjdeli haberler alınarak enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Karadeniz'de bulunan gazın ardından çalışmalar hızla devam ederken TPAO'dan Karadeniz'de büyük petrol arama hamlesi geldi. Yeni alanlar belirlenerek 4 yeni alan için TPAO'ya yetki verildi.
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
Katil ve soykırımcı Binyamin Neteanyahu'nun son çırpınışı! Gazze katliamı soykırımcısı Netanyahu'nun hesap vakti yaklaşıyor
Yorumlananlar
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
CHP'nin yeni genel başkanı seçilen özgür özelden skandal sözler: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi