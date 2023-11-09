TPAO'dan Karadeniz'de büyük petrol arama hamlesi! Yeni alanlar belirlendi 4 yeni ruhsat alındı

Türkiye son dönemlerde ülkenizin çeşitli bölgelerinde yaptığı gaz ve petrol arama ile bölgeden müjdeli haberler alınarak enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Karadeniz'de bulunan gazın ardından çalışmalar hızla devam ederken TPAO'dan Karadeniz'de büyük petrol arama hamlesi geldi. Yeni alanlar belirlenerek 4 yeni alan için TPAO'ya yetki verildi.

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TPAO'dan Karadeniz'de büyük petrol arama hamlesi! Yeni alanlar belirlendi 4 yeni ruhsat alındı 1

TPAO'YA PETROL ARAMAK İÇİN 4 YENİ YER İÇİN RUHSAT VERİLDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü'ne Karadeniz'de belirli alanlar için 4 petrol arama ruhsatı verdi.

MAPEG'in konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO'ya Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanlarının içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge/Kıta Sahanlığında, AR/TPO/KD/C23, D22, D23 paftalarda 326 bin 253 hektar alanda, AR/TPO/KD/D20, D21 paftada 48 bin 333 hektar alanda, AR/TPO/KD/E20, E21, F21 paftada 262 bin 762 hektar alanda, AR/TPO/KD/E22, E23, F22, F23 paftada 556 bin 162 hektar alanda olmak üzere, 8 yıl süreyle 4 petrol arama ruhsatı verildi.

TPAO'dan Karadeniz'de büyük petrol arama hamlesi! Yeni alanlar belirlendi 4 yeni ruhsat alındı 2

Bir başka kararla, ABE Petrol Doğalgaz Enerji Maden AŞ’nin AR/ABE/K/N48-c1, c4 pafta no’lu petrol arama ruhsatındaki %100 hissesinin Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü’ne devredilmesine karar verildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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