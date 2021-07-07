Sivas İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Bu gelişme sonrasında hayatı merak edilen Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde....

TRABZON EMNİYET MÜDÜRÜ KENAN AYDOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, 1964 yılında Trabzon'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Sakarya ve Kahramanmaraş illerinde tamamladıktan sonra, Polis Kolejini 1981'de, Polis Akadem​isini ise 1985 yılında bitirdi.​

1985 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Ardından Mardin, Hollanda (Misyon Koruma), Ordu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Erzurum'da görev yaptı.

2008 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti. 2008-2016 yılları arasında Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında, Polis Başmüfettişi olarak önemli soruşturmalarda görev aldı.

26.10.2016 tarihinde Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanı görevini yürütmekteyken, 19.08.2017 tarihli kararname ile Sivas İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Aydoğan 07.07.2021 tarihli kararname ile Trabzon Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Sayın Emniyet Müdürümüz evli ve 2 çocuk babasıdır.