Trabzon Havalimanı'nda tarihinde bir ilk, rekor kırıldı! Yabancı turist sayısı, yerli turist sayısını geçti!

Trabzon Havalimanı bu yaz sezonunda uçuş rekorları kırarken, şehre gelen yabancı turist sayısı ilk kez yerli turist sayısını geçti.

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Trabzon Havalimanı'nda tarihinde bir ilk, rekor kırıldı! Yabancı turist sayısı, yerli turist sayısını geçti!

Trabzon Havalimanı bu yaz sezonunda uçuş rekorları kırarken, şehre gelen yabancı turist sayısı ilk kez yerli turist sayısını geçti.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin turizm destinasyonları bakımından en zengin tarihi ve doğal güzelliklere sahip Trabzon'a Arap ziyaretçilerin yanı sıra farklı ülke vatandaşlarının da ilgisi yoğun olarak sürüyor. bu yaz sezonunda Trabzon Havalimanı'na Almanya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Irak Kürdistan Bölgesi, İsrail, Katar, KKTC, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün gibi 12 farklı ülkeden toplam 3 bin 909 uçuş gerçekleştirildi.

Trabzon Havalimanı bu yılki turizm sezonunda tarihinin en yoğun günlerini geçirirken, TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, 7 aylık sürede ilk kez şehre gelen yabancı turist sayısının yerli turist sayısını geçtiğini söyledi.

"Trabzon Havalimanı uçuş rekorları kırdı"

Bu yılın Temmuz ayı sonu itibariyle Trabzon'a gelen turist sayısının 750 bine yaklaştığını belirten Kantarcı, Trabzon Havalimanının da uçuş rekorları kırdığını kaydetti.

Bu yıl turizm sezonunda olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Kantarcı, "Bu sene olumlu gelişmeler yaşandı, rakamlar gerçekten çok iyi. Doğu Karadeniz Bölgemizdeki en büyük havalimanı Trabzon Havalimanı uçuş rekorları kırdı. Bu yıl 30 Haziran'da toplamda 145 uçuş gerçekleşirken, 28 Temmuz'da 148 uçuşa ulaşıldı. Rakamlara bakıldığında her sene üzerine konularak artıyor. Bu yıl Temmuz sonu itibariyle resmi rakamlara göre toplamda 740 bine yakın turist Trabzon'a geldi.

Yaklaşık 340 bin yerli turist ve 400 bine yakın da yabancı turist Temmuz 2023 yılı sonu itibariyle ilimize gelirken farklı olan, ilk 7 ay sonunda Trabzon'da ilk kez yabancı turist sayısı yerli turist sayısını geçmiş oldu. Burada özellikle Haziran ve Temmuz'da yaşanan ciddi yoğunluk ön plana çıktı. Trabzon ilimiz ve bölgemiz 2019'da turizmde ciddi rakamlara ulaşmıştı, bu yılsonu itibariyle 2019 rakamlarının üzerine çıkacağımızı tahmin ediyoruz" dedi.

"Havalimanı genişletilmesi projesini olumlu buluyoruz"

Son yıllarda artan turizm hareketliliğini Trabzon Havalimanı'nın artık kaldıramaz hale geldiğine dikkat çeken Kantarcı, "Bununla ilgili önceki yıl ve geçen sene başta sayın valimiz olmak üzere Trabzon'da tüm vekillerimiz, yetkililerle birlikte görüşmelerimiz olmuştu, eksiklikleri iletmiştik. Bu sezon için en azından dış hatlar terminalinin yetiştirilmesiyle ilgili beklentimiz vardı. Bakanlık havalimanının tamamıyla büyütülerek genişletilmesi projesini ön plana çıkarttı. Bu projeyi çok olumlu buluyoruz. Temennimiz o dur ki çok fazla zaman kaybetmeden bir an önce inşaatına başlanması. Çünkü bu rakamlar bu turizm hareketliliği Trabzon Havalimanımız için artık kaldırılamaz boyuta gelmiş noktada.

İki yıl önce açılan Rize Artvin Havalimanı oraya da dış hat uçuşları başlamış oldu. Bu sene sayı çok azdı ancak önümüzdeki sene katlayarak üzerine koyacak ve bölge turizmine destek vereceğini bekliyoruz. Ordu-Giresun Havalimanında beklediğimiz sayılara her ne kadar ulaşamazsak ta Doğu Karadeniz genelinde değerlendirdiğimiz zaman üç hava limanımızın hem iç turizm ham de dış turizm anlamında bölge ve ülke ekonomisine ciddi katkıları var.

Kapasite ne kadar artarsa bölge ülke ekonomisine o kadar katkısı olacaktır. Bu bağlamda Trabzon Havalimanıyla ilgili büyütme genişletme çalışmalarının bir an önce başlamasını ve en kısa sürede de neticelendirilmesini temenni ediyoruz. 20 yıl önce hiç birimiz bu günleri düşünemezdik. Daha ileri için gereken ne ise üzerimize düşen çalışmaları yapıyoruz devlet büyüklerimizden de en kısa zamanda gerçekleşmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Trabzon Havalimanı'nda tarihinde bir ilk, rekor kırıldı! Yabancı turist sayısı, yerli turist sayısını geçti!

Trabzon Havalimanı'nda tarihinde bir ilk, rekor kırıldı! Yabancı turist sayısı, yerli turist sayısını geçti!

Trabzon Havalimanı'nda tarihinde bir ilk, rekor kırıldı! Yabancı turist sayısı, yerli turist sayısını geçti!

Trabzon Havalimanı'nda tarihinde bir ilk, rekor kırıldı! Yabancı turist sayısı, yerli turist sayısını geçti!

Trabzon Havalimanı'nda tarihinde bir ilk, rekor kırıldı! Yabancı turist sayısı, yerli turist sayısını geçti!

Trabzon Havalimanı'nda tarihinde bir ilk, rekor kırıldı! Yabancı turist sayısı, yerli turist sayısını geçti!

KAYNAK: İHA

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