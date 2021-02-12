Trabzon'da dehşete düşüren olay: 10 aylık evli çift kanlar içinde bulundu!

Trabzon'da, aynı hastanede çalıştıkları ve on ay önce evlendikleri belirlenen Kamil İkinci ve Zeynep İkinci çiftinin ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Kendilerinden haber alınamayınca çilingir yardımıyla girilen evde, genç çiftin ölü bedenleriyle karşılaşıldı. Durumu gören yakınları sinir krizi geçirirken Kamil İkinci'nin eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

10 AYLIK EVLİLERDİ

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bir süredir özel güvenlik olarak çalışan 35 yaşındaki Kamil İkinci ile aynı hastanede hemşire olan Zeynep İkinci, 10 ay önce dünya evine girdi.

KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR

Zeynep'in işe gitmemesi üzerine mesai arkadaşları telefonla aradığı genç kadına ulaşamayınca durumu çiftin yakınlarına bildirdi. Bunun üzerine İkinci çiftinin Hurmalık Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan daireye giden yakınları, kapının açılmaması üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine giden polis ve sağlık ekiplerinin çilingir yardımıyla eve girmesi üzerine genç İkinci çifti, kanlar içinde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu çiftin silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Evdeki ilk incelemelerinin ardından Zeynep ve Kamil çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR İHTİMALİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ilk sonuçlarına göre, Kamil İkinci'nin 10 aylık eşi Zeynep İkinci'yi tabancayla vurduktan sonra intihar ettiği düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.