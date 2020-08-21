Trabzon'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AA'nın haberine göre, Trabzon'da yaşanan sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan sağanağa kent sakinleri hazırlıksız yakalandı. Yağışın etkisini artırmasıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri yarattı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölgelerinde biriken su sebebiyle ulaşımda aksama meydana geldi. Ortahisar ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki yolun bir bölümünde çökme oluştu rögarlar taştı.

Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ekipleri, sorun yaşanan bölgelere müdahalede bulundu.

Diğer taraftan, Atatürk Alanı'ndaki İskenderpaşa Camisi'nin avlusunda cuma namazı kılanlar, sağanak sebebiyle zor anlar yaşadı. Ortahisar ilçesinde yağış sebebiyle 21 iş yeri ve 3 evde su baskını yaşandı.

Bunun üzerine TİSKİ'de görevli 61 personel tarafından 32 iş makinesiyle su tahliyesi yapıldı. Uzunsokak'ta bulunan iş merkezinin zemin katında faaliyet gösteren iş yerinin sahibi Müzeyyen Öztürk, AA muhabirine, sağanak nedeniyle dükkanının zarar gördüğünü söyledi.

Öztürk, belediye ekiplerinin gelmesiyle tahliye işlemi başlatıldığını dile getirerek, "Tahminim yaklaşık 80 bin lira zararım var. Birçok ahşap ürünüm zarar gördü. İş yerimin duvarlarından sular aktı." ifadelerini kullandı.