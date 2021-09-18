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Trabzon'da feci kaza! Beton mikseriyle uçuruma yuvarlandı! Sıkıştığı yerde hayatını kaybetti!

Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen kazada uçuruma yuvarlanan beton mikserinde sıkışan sürücü yaşamını yitirdi.

Trabzon'da feci kaza! Beton mikseriyle uçuruma yuvarlandı! Sıkıştığı yerde hayatını kaybetti!

Arsin ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde 61 K 14475 plakalı beton mikserinin sürücüsü Halil Ahmet Kurt'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Beton mikserinin ikiye bölündüğü kazada, aracın çekici kısmında sıkışan sürücü Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti.

Trabzon'da feci kaza! Beton mikseriyle uçuruma yuvarlandı! Sıkıştığı yerde hayatını kaybetti!

Kurtarma ekiplerinin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan Kurt'un cansız bedeni, ambulansla Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Trabzon'da feci kaza! Beton mikseriyle uçuruma yuvarlandı! Sıkıştığı yerde hayatını kaybetti!

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