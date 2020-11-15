Trabzon'da feci kaza! Otoyol can pazarına döndü: Ölü ve yaralılar var

Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi yeni Sahil yolunda meydana gelen trafik kazası sonrası otoyol can pazarına döndü.

Duygu Köse yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, refüjdeki bariyerlere çarpıp, devrildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Köse, olay yerinde yaşamını yitirdi.

KÜÇÜCÜK ÇOCUKLAR YOLA SAVRULDU

Çocukları Yağız Egemen (8) ve Uras Bahattin Köse (2), kız kardeşi Songül Düzgün (25) ve onun kızı Hayrunnisa Düzgün ise yola savrularak yaralandı.

Yaralılar Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Hayrünisa Düzgün (6) ve Uras Batin Köse (2) Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındılar.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.