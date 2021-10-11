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  3. Trabzon'da fuhuş operasyonu! 155 kadına 31 bin liralık ceza

Trabzon'da fuhuş operasyonu! 155 kadına 31 bin liralık ceza

Son 3 ay içerisinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonlarında; çoğunlukla Çömlekçi bölgesinde olmak üzere 155 kadın ele geçirildi. Kadınların 3'ünde cinsel yolla bulaşıcı hastalıklar arasında yer alan frengi tespit edildi.

Trabzon'da fuhuş operasyonu! 155 kadına 31 bin liralık ceza

Fuhuşa yönelik Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 

Fuhuşta yoğunluğun ise kentsel  dönüşüm kapsamında yıkılan Çömlekçi Mahallesi'nde yaşandığı görüldü. 

Trabzon'da fuhuş operasyonu! 155 kadına 31 bin liralık ceza

Günübirlik kiralanan ev ve apartlarda fuhuş yapıldığı ihbarlarının bu bölgelerde çoğalmasıyla birlikte polis ekipleri harekete geçti. Denetim ve operasyonlar daha sık yapıldı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu! 155 kadına 31 bin liralık ceza

3 AY İÇERİSİNDE 231 KADIN FUHUŞTAN CEZA ALDI

Son 3 aylık denetim ve operasyonlar neticesinde ekipler 67’si yabancı 231 kadın hakkında fuhşa yönelik ceza işlemi gerçekleştirdi.

Trabzon'da fuhuş operasyonu! 155 kadına 31 bin liralık ceza

FRENGİ TESPİT EDİLDİ

Toplam 17 adrese baskın gerçekleştirildi. 7'si ev, 10'u apart ve otel olan bu yerlerde ele geçirilen kadınların 3'ünde cinsel yolla bulaşan hastalıklardan olan frengi görüldü.

Kadınların ele geçirildiği yerler polis ekipleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu! 155 kadına 31 bin liralık ceza

155 KADINA 31 BİN 620 TL CEZA

Operasyonlar kapsamında yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edildi. 7 kadının ise Türk vatandaşlığına geçiş yaptığı belirtildi. Yapılan denetimlerde kadınların özellikle kent merkezi meydan bölgesinde erkeklere cinsel ilişki teklifinde bulundukları ve çevreye rahatsızlık verildikleri saptandı. Bu suçla ilgili 155 kadına toplam 31 bin 620 TL ceza kesildi.

Trabzon'da fuhuş operasyonu! 155 kadına 31 bin liralık ceza

PAYLAŞIMLARDA OPERASYONUN DEVAM EDECEĞİ BELİRTİLDİ

Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü,  “İl merkezi başta olmak üzere ilçelerimizdeki otellerde de kamu sağlığını ve ahlakını tehdit eden fuhuş faaliyetleri tarafımızdan sıkı bir şekilde takip edilmeye ve operasyonel çalışmalar yapılmaya devam edilecektir" diyerek operasyonların süreceğini vurguladı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu! 155 kadına 31 bin liralık ceza

FUHUŞ OPERASYONLARIYLA ÜNLÜYDÜ

Çömlekçi Mahallesi'nin kentsel dönüşüm projesiyle beraber eski algısının yok edilmesi amaçlanmıştı. Yıkımların tamamladığı bölgede, yeni yerleşim bölgelerinin de inşası başladı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu! 155 kadına 31 bin liralık ceza

Mahalle fuhuş operasyonları ile gündeme gelmekteydi. Polisin denetim ve baskınları esnasında otellerin gizli bölmeleri ve binalarda açılan deliklerden kaçmaya çabalayan kadınlar, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmışlardı.

Gerçekleştirilen tüm bu çalışmalara rağmen gizli bir şekilde gerçekleştirilen fuhşun önüne emniyet kuvvetleri geçemedi. Ancak suç üstü yakalanabildiler.

Trabzon'da fuhuş operasyonu! 155 kadına 31 bin liralık ceza

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