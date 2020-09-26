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Trabzon'da fuhuş operasyonu: Gizli geçitten kaçtılar

Trabzon'da bir otele düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken fuhuş yapan kadınların, kalorifer peteğinin arkasındaki gizli geçitten yan binaya kaçtıkları öğrenildi.

Trabzon'da fuhuş operasyonu: Gizli geçitten kaçtılar

Trabzon'da, polis ekiplerinin bir otele düzenlediği fuhuş operasyonunda, kalorifer peteğinin arkasında gizli geçit bulundu. Delinen duvardan, içeri girip saklanan 3 yabancı uyruklu kadın ile otelin işletmecisi 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçerek operasyon düzenledi. Yapılan aramada otel odasında kalorifer peteğinin arkasındaki duvarın delinmiş olduğu belirlendi. Fuhuş yaptıkları öne sürülen kadınların, delilen duvardan içeri girip polis baskınları sırasında oluşturulan özel bölmede saklandığı tespit edildi.

Trabzon'da fuhuş operasyonu: Gizli geçitten kaçtılar

PETEKLERİN ARKASINDA GİZLİ GEÇİT

Fuhuş baskınında gizlendikleri yerden çıkarılan 2'si Kırgızistan ve 1'i Moldova uyruklu 3 yabancı uyruklu kadın ve otelin işletmecileri F.B. ve H.İ. gözaltına alındı. Şüpheli kadınlara, "fuhuş yapmaktan', işletme sahiplerin de "fuhşa aracılık ve yer temini" suçlarından adli işlem uygulandı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu: Gizli geçitten kaçtılar

Öte yandan, baskın anı polis kamerasına yansırken; şüpheli otel işletmecilerinin ifadelerinde ise, olası fuhuş baskını sırasında oteldeki kadınlara cep telefonuyla haber verip, kalorifer peteklerinin arkasındaki gizli geçitten yan binaya geçmelerini sağladıklarını itiraf etti.

Trabzon'da fuhuş operasyonu: Gizli geçitten kaçtılar

Berna Akkaya
Editör


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