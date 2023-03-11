Trabzon'da orman yangını: İtfaiye ekipleri çalışma başlattı

Trabzon’un Yomra ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Yangını söndürmek için Yomra ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Melahat Ersoy
Editör
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Trabzon'da orman yangını: İtfaiye ekipleri çalışma başlattı

Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesindeki Kıratlı mahallesindeki ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Yomra Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Söndürme çalışmalarında fırtına nedeniyle güçlük yaşanırken, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık da yangının çıktığı Kıratlı mahallesine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Trabzon'da orman yangını: İtfaiye ekipleri çalışma başlattı

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Öte yandan, Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünce yapılan fırtına uyarısında, “Doğu Karadeniz’de Cumartesi ve Pazar günleri güney (Lodos) yönlerden fırtına (50- 70 km/saat), hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Trabzon'da orman yangını: İtfaiye ekipleri çalışma başlattı

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