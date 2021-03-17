Trabzon'da vaka görülen lisede yüz yüze eğitime ara!

Neredeyse her gün en az bir okulda koronavirüs vakaları görülüyor. Son olarak Trabzon’da koronavirüs vakaları görülen okulda eğitime ara verildi.

Ortahisar ilçesine bağlı 1 No'lu Bostancı Mahallesi'ndeki Trabzon Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bazı öğrencilerde koronavirüs tespit edildi. Okulda eğitim geçici süreliğine durdurulurken, liseye ait öğrencilerin kaldığı pansiyon da karantinaya alındı.

Ortahisar Kaymakamlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun kararıyla okulda yüz yüz eğitim durdurulduğunu ve sınavlara da ikinci bir emre kadar ara verildiğini bildirdi.