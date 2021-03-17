Kulisler çalkalanıyor: MHP yönetiminde yüzde 40'a varacak büyük değişim!Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil eski günlerine geri döndüŞizofren kardeşi bıçakla saldırdı, boğazını kesti17 Mart altın fiyatları 2021? Altın fiyatları bugün 2021! Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL?Müge Anlı canlı yayını bugün 17 Mart Çarşamba full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEZerrin Özer, Armağan Çağlayan'ın 'Dur Bi Dinle' programında ilk kez açıkladı!Beren Saat Nebahat Çehrenin doğum gününü efsaneleşen replikle kutladıTürkiye'nin batısındaki tek mavi il de sarıya döndü: Böyle giderse 14 gün sonra kapanma gelecek!Bugün hangi maç, hangi kanalda? 17 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var?Avcılar'daki korkunç kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Trabzon'da vaka görülen lisede yüz yüze eğitime ara!

Trabzon'da vaka görülen lisede yüz yüze eğitime ara!

Koronavirüs salgını sürecinde yüz yüze eğitime başlanılması tartışmaları da beraberinden getirirken, vaka artışları da devam ediyor. Trabzon’da bir lisede bir çok öğrencinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Öğrencilerin kaldığı liseye ait pansiyon da karantina uygulaması başlatıldı.

Trabzon'da vaka görülen lisede yüz yüze eğitime ara!

Neredeyse her gün en az bir okulda koronavirüs vakaları görülüyor. Son olarak Trabzon’da koronavirüs vakaları görülen okulda eğitime ara verildi.

Ortahisar ilçesine bağlı 1 No'lu Bostancı Mahallesi'ndeki Trabzon Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bazı öğrencilerde koronavirüs tespit edildi. Okulda eğitim geçici süreliğine durdurulurken, liseye ait öğrencilerin kaldığı pansiyon da karantinaya alındı.

Ortahisar Kaymakamlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun kararıyla okulda yüz yüz eğitim durdurulduğunu ve sınavlara da ikinci bir emre kadar ara verildiğini bildirdi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT