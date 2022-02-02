Trabzon'daki açılışa damga vurmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'na hain diyen Beratcan konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ocak Pazar günü Trabzon programı kapsamında 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen "Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü, Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü ve Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 931 Konut-78 Dükkan-1 Ticaret Merkezi, Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Açılışta sahneye çıkan 9 yaşındaki Beratcan, mikrofonu eline alarak," Cumhurbaşkanı Amca... Cumhurbaşkanı Amca... Bay Kemal kim? O adam hain hain. Burada en iyi adam, ona oyunuzu verin" ifadelerini kullanmıştı. Küçük çocuğun bu çıkışı siyasette tartışmalara neden olmuş, polemik yaşanmıştı.

"CUMHURBAŞKANIMIZI ÇOK SEVİYORUM"

Yaşananların ardından tüm Türkiye'nin neden bu şekilde konuştuğunu merak ettiği 9 yaşındaki Beratcan 61 Medya'ya açıklama yaptı.

Beratcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getirerek," Kendisini çok dinliyorum. Adaletli bir adam. O yüzden onu çok seviyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Mitinge gidip onu göreceğim diye heyecanlandım. Daha önce de kendisini görmüştüm. Ama o zaman engelli birisiyle konuştuğu için ona ulaşamadım. " dedi

"BABAMA AF İÇİN KONUŞMUŞTUM, ORADA ÇOK HEYECANLANDIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gitmesini anlatan Beratcan, Erdoğan'dan babasını cezaevinden çıkarılması için istekte bulunduğu belirterek yaşananları şöyle anlattı:

"Bariyerlere çıkmıştım. Ağlıyordum. El salladım. Cumhurbaşkanı da el uzatarak ‘Bu çocuğun annesi kim?’ diye sordu. Bir korumasına beni yanına götürmesini söyledi. Ben de mutlu oldum. Çok özlüyorum babamı. Ayda bir kısa süreliğine görüyorum onu. Ben de ‘Sayın Cumhurbaşkanım ben babamı 10 yıldır görmüyorum. Lütfen babama af verin’ dedim. Suçsuz yere yatanlar olduğunu söyledim. ‘Siz de babasınız’ dedim. Cumhurbaşkanı da Salih Cora amcayı gösterdi. Bana orada kumandalı araba hediye ettiler. Ben de ‘Bu adamın hakkını yemeyin, bu adamın parasını yiyoruz’ dedim. Bunlar aklıma nerden geldi bilmiyorum. Babama af için konuşmuştum. Orada çok heyecanlandım. Refleks oldu. Benim durduğum alanda kadınların konuşmasıyla aklıma yerleşti.”

KILIÇDAROĞLU İÇİN KULLANDIĞI HAİN KELİMESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kürsüde "Bay Kemal kim? O adam hain hain" ifadelerini kullandığı anımsatılan Beratcan, hain kelimesinin anlamını bilmediğini belirterek," Kendisinden de özür dilerim. Söylediğime pişmanım. Siyasi işini bilmiyordum. Kadınlar’ yalancı’ diyordu. Benim de orada aklıma geldi söyledim. Çok özür diliyorum ondan.” diye konuştu.

"BENİM DİLEĞİM BABAMIN DIŞARI ÇIKMASI"

Babasını çok özlediğini dile getiren Beratcan, çıkmasını beklediğini ifade ederek," İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız tutar sözünü. Benim dileğim babamın dışarı çıkması. Babamı rüyalarımda görüyorum. İnşallah gerçeği de nasip olur. İnşallah gelir babam yuvamıza. Dileğim beni babama kavuşturması. Tek umudum sizsiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Allah ve sen tek umudumsun. Siz de babasınız.” ifadelerini kullandı.