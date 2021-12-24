Trabzonspor 0– 0 İstanbul Başakşehir | Maç sonucu, özet

Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda Trabzonspor ile İstanbul Başakşehir arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Trabzonspor, Başakşehir'le oynadığı maçta bu defa karşı takıma takıldı. Maç sonucu skorlar 0- 0 olarak belirlendi.

TRABZONSPOR 0– 0 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU, ÖZETİ

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı ve herkesin heyecanla beklediği maç 0-0'lık skorla sonuçlandı.

20. dakikada kaleci Muhammed Şengezer'in hatalı pasında Abdülkadir Ömür, topu Dorukhan Toköz'ün önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda üst direğe çarpan top auta gitti.

31. dakikada Hamsik'in şık pasında bir anda kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kalan Cornelius'un aşırtma şutunda üst direğe çarpan top dışarı çıktı.

35. dakikada Visca'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır, sert ve düzgün şekilde sağ tarafına gelen topu çeldi.

45. dakikada Abdülkadir Ömür'ün uzak mesafeden şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

48. dakikada Visca'nın sağ taraftan pasında ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Gulbrandsen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

51. dakikada Visca ile köşe vuruşu sonrasında verkaç yapan Aleksic'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

63. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.

Trabzonspor- Başakşehir maçının özetini izlemek için tıklayın

67. dakikada sol taraftan ceza alanına doğru sokulan Gulbrandsen'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

75. dakikada Chadli'nin pasında ceza alanı içinde Okaka'nın dönerek vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.

89. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Okaka'nın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

90+1. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanında yakın mesafeden Koita'nın sert şutunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşma, golsüz tamamlandı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, Trondsen (Dk. 83 İsmail Köybaşı), Dorukhan Toköz (Dk. 76 Siopis), Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 88 Yusuf Sarı), Djaniny, Cornelius (Dk. 76 Koita)

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 73 Deniz Türüç), Aleksic, Visca, Gulbrandsen (Dk. 73 Chadli), Okaka

Sarı kartlar: Dk. 32 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Dk. 45 Ndayishimiye, Dk. 89 Okaka (Medipol Başakşehir)