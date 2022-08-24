Trabzonspor 0 - 0 Kopenhag | Maç sonucu

Trabzonspor şampiyonlar ligi playoff maçında 2-1 rövanşında kendi saha ve seyircisi önünde Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile 0-0 beraber kalarak şampiyonlar ligine katılma şansını yitirdi, Trabzonspor bu sonuçla yoluna Avrupa UEFA liginde devam edecek,

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Trabzonspor, önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Abdülkadir Ömür'ün pasında Djaniny, sağ çaprazdan ceza alanına girerek kaleci Ryan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda Ryan, tehlikeyi önledi.

10. dakikada Claesson'un sağ taraftan pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Falk'ın şutunda, top yandan auta çıktı.

20. dakikada Larsen'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, kaleci Ryan topu üsten kornere çeldi.

21. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Bartha'nın kafa şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada Djaniny'in sağdan çıkardığı topu Dorukhan Toköz, Bardhi'ye indirdi. Bu futbolcu yakın mesafeden etkisiz vurunca bordo-mavililer önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

38. dakikada Daramy'in pasında, ceza yayı üzerinde Pep Biel'in şutunda, top direğin yanından auta gitti.

41. dakikada Diks'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Lerager'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

68. dakikada Trezeguet'in pasında kale sahası sol çaprazında topla buluşan Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

75. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ryan çizgi üzerinde çıkardı.

83. dakikada Falk ceza sahası Karamoko ile paslaşmasında kale sahası sol çizgisine indi. Vuruşunda ise kaleci Uğurcan Çakır topu iki hamlede kontrol etti.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Danny Makkelie xx, Hessel Steegstra xx, Jan de Vries xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen xx, Bartra xx,Denswil xx, Eren Elmalı xx, Dorukhan xx (Kouassi dk. 73 x), Siopis xx, Ernis Bardhi xx, Abdulkadir Ömür x (Trezeguet dk. 65 x), Djaniny xx (Bakasetas dk. 79 x), Cornelius x

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Hugo, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Emrehan Gedikli, Kerem Şen

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

FC Kopenhag: Ryan xx, Diks xx, Vavro xx, Khocholava xx, Kristiansen xx, Zeca xx, Falk xx, Lareger xxx (Lund dk. 85 ?), Daramy xx (Mukairu dk. 63 x), Claesson xxx (Haraldsson dk. 79 ?), Pep Biel xx (Karamoko dk. 79 x)

Yedekler: Johnson, Dithmer, Bergmann, Babacar, Jelert, Ankersen, Amoo, Stamenic

Teknik Direktör: Jess Thorup

Sarı kartlar: Kristiansen , Claesson, Ryan (FC Kopenhag)