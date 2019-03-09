İstanbul16 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Trabzonspor, Akhisarspor'u 1 gol farkla mağlup etti

Trabzonspor, Akhisarspor'u 1 gol farkla mağlup etti

Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Akhisarspor'u konuk etti. 1-0 geriye düşen bordo-mavililer, karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Trabzonspor, Akhisarspor'u 1 gol farkla mağlup etti

Süper Ligin 25. haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksinde Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 70. dakikada Nwakaeme ile 76. dakikada penaltıdan Jose Sosa'dan geldi. Akhisarspor'un golünü 65. dakikada Jeremy Bokila kaydetti.

 


Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.