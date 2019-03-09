Trabzonspor, Akhisarspor'u 1 gol farkla mağlup etti
Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Akhisarspor'u konuk etti. 1-0 geriye düşen bordo-mavililer, karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Süper Ligin 25. haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksinde Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 70. dakikada Nwakaeme ile 76. dakikada penaltıdan Jose Sosa'dan geldi. Akhisarspor'un golünü 65. dakikada Jeremy Bokila kaydetti.
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