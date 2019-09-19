Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne Getafe deplasmanı ile start verdi. Takımlar, ikili rekabette ilk kez karşı karşıya geldi.

Trabzonspor uzun bir sürenin ardından Avrupa kupalarına katılmayı başardı. Bordo-Mavililer, Getafe deplasmanında kazanarak taraftarını sevindirmek istedi. Fakat maç 18. dakikada Angel Rodriguez'in golü ile 1-0 üstünlük kazanan Getafe'nin galibiyeti ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | Mücadelenin 18. dakikasında Getafe, Angel Rodriguez temsilcimiz Trabzonspor karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Garcia'nın sol kanattan arka direğe doğru yaptığı ortasına bomboş bir şekilde yükselen Rodriguez'in kafa vuruşu üst direğe çarpıp ağlarla buluştu.

20. dakikada Joao Pereira sağ kanattan Sörloth'a doğru uzun bir taç atışı kullandı. Oluşan karambolde topu ceza sahasında bir anda önünde bulan Sosa'nın vuruşu ise savunmaya çarpıp kornere gitti.

Maçta dakikalar 25'i gösterdiğinde Nyom'un sağ kanattan yaptığı ortayı kaleci Uğurcan kontrol etmek isterken sektirdi, ama Pereira topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

Mücadelenin 33. dakikasında Gaston Campi, korner atışında rakibi ile sürekli bir gerginlik yaşayınca maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

35. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Sörloth hareketlendi. Kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Getafe soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Trabzonspor ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Donis Avdijaj'ın yerine Daniel Sturridge oyuna giren isim oldu.

55. dakikada Trabzonspor'da bu kez sarı kartı gören isim Jose Sosa oldu. Yıldız futbolcu rakibine yaptığı faul sonrası hakem tarafından kartla cezalandırıldı.

Maçta dakikalar 57'yi gösterdiğinde Trabzonspor tehlikeli gelen taraf oldu. Nwakaeme sol kanattan topu ceza sahasına iyi getirdi, içeride Sörloth'a göndermek istedi ama savunma altı pas içerisinde izin vermedi.

Getafe'de Kenedy, rakibine yaptığı faul sonrası 57. dakikada sarı kart gördü.

Trabzonspor'da 59. dakikada Doğan Erdoğan'ın yerine Abdülkadir Parmak oyuna dahil oldu. Ünal Karaman 2. kez oyuna müdahalede bulundu.

64'te Rodriguez'in ceza sahasının sağ çaprazından uzak köşeye doğru yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

Mücadelenin 67. dakikasında Getafe'de Fayçal Fajr, Abdülkadir Parmak'ı çektiği için sarı kart gördü.

68. dakikada Getafe ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Enric Gallego'nun yerine Jaime Mata Arnaiz oyuna girdi.

Getafe bu dakikalarda daha etkili taraf olarak dikkat çekti. 68'de Getafe'de Timor'un ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarpıp yön değiştirdi. Kaleci Uğurcan buna karşın topu kontrol etmeyi başardı. 69. dakikada Ceza yayı üzerinde bomboş bir şekilde topla buluşan Rodriguez'in vuruşu az farkla auta gitti.

Ev sahibi Getafe 2. oyuncu değişikliğini 77. dakikada gerçekleştirdi. Kenedy yerine oyuna giren isim Cucu oldu.

78. dakikada Getafe'de Jaime Mata Arnaiz, Obi Mikel'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

GETAFE - TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda deplasmanda İspanya’nın Getafe takımı ile karşılaşan Trabzonspor, Süper Lig’de son oynadığı Gençlerbirliği maçına göre ilk 11’de 2 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes’in yerine defansta Gaston Campi’ye şans tanıdı. Karaman, ayrıca orta sahada Abdülkadir Parmak’ı yedeğe alarak yerine Doğan Erdoğan ile başladı. 23 yaşındaki Doğan, ilk defa Trabzonspor’da ilk 11’de sahaya çıktı.

Bordo-mavililer sahaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Mikel, Avdijaj, Sosa, Nwakaeme, Sörloth 11’i ile yer aldı.

Diğer yandan ev sahibi Getafe ise La Liga’daki son oynadığı Real Betis maçına göre ilk 11’inde 9 futbolcu değiştirdi.

Getafe’nin İspanyol teknik direktörü Jose Bordalas, Djene ve Allan Nyom’un dışında sahada 9 farklı futbolcuyla yer aldı.

Ev sahibi ekip de sahaya Chichizola, Nyom, Dakonam, Bruno, Raul Garcia, Portillo, Fajr, Timor, Kenedy, Gallego, Angel 11’i ile çıktı.

AA muhabirinin görüş aldığı İspanyol gazeteciler, Bordalas’ın genelde ilk 11’de fazla değişikliğe giden bir teknik adam olmadığını belirterek, bu kadronun kendilerini de çok şaşırttığını söyledi.

Diğer yandan Madrid Valiliği, Getafe-Trabzonspor karşılaşmasını güvenlik açısından "yüksek riskli" ilan etse de gün içerisinde tamamen sakin bir ortam yaşandı.

Madrid’e gelen yaklaşık 150 kadar Trabzonspor taraftarı maçın başlamasından 1,5 saat önce stada alınırken, hiçbir sorun yaşanmadığı öğrenildi.

Ev sahibi takımın taraftarları da karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde büyük boşluklar dikkati çekti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay maçı protokol tribününden izledi.