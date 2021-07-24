Yeni transferlerin sahaya çıktığı ve gelecek sezonun provasının yapıldığı hazırlık maçları takımlar için büyük önem taşıyor. Şu ana kadar iki hazırlık maçı yapan ve bu maçlardan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Başakşehir ile yeni bir hazırlık mücadelesine hazırlanıyor. Bu karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler Trabzonspor - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. İşte cevaplar...

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor'un stadında oynanacak mücadele 24 Temmuz 2021 Cumartesi bu akşam oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Sporseverlerin merakla beklediği mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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Yeni sezonun provası niteliğinde olan bu maç için Trabzonspor daha hazır durumda gözüyor. Bordo mavililer bundan önce Ümraniyespor ve Bandırmaspor ile hazırlık maçları oynamıştı. Trabzonspor bu iki maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.

Başakşehir'in ise yapmayı planladığı tek hazırlık maçı olan Sakaryaspor mücadelesi iptal olmuştu.