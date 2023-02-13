Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek

Trabzonspor taraftarı, Basel ile oynanacak olan UEFA Konferans Ligi maçında depremzedeler için dakika 04.17'ye kadar susacak, ardından "Türkiye üşüme, Trabzon seninle" tezahüratı yapacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek

Türkiye'nin deprem felaketiyle sarsılması sonucu liglerin başlama tarihi değişirken uluslararası futbol organizasyonları ise kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, Son 16 Turu Play-Off turu ilk maçında İsviçre ekibi Basel'i bağışlayacak.

Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek

MAÇ, ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

16 Şubat Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Acun Ilıcalı'nın TV8 kanalından canlı yayınlanacağını duyurduğu maç için Trabzonspor taraftarı da harekete geçti.

Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek

DEPREMZEDELER İÇİN TEZAHÜRAT YAPILACAK

Bordo mavili ekip, Sporun Dibi'nin haberine göre maçın başlama düdüğü sonrası 04.17'ye kadar sessiz kalacak, bu süreden itibaren ise, "Türkiye üşüme, Trabzon seninle" tezahüratı yapılacak.

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