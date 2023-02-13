Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek Trabzonspor taraftarı, Basel ile oynanacak olan UEFA Konferans Ligi maçında depremzedeler için dakika 04.17'ye kadar susacak, ardından "Türkiye üşüme, Trabzon seninle" tezahüratı yapacak.

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