Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu transfer açıklamasında bulundu!

TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri Maslak'ta bulunan Kulüpler Birliği Binası'nda başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir araya geldi. Ağaoğlu, basın mensuplarına Trabzonspor ve ülke futboluna ilişkin gündemle ilgili soruları üzerine açıklamalarda bulundu.

"YABANCI KURALINA İTİRAZ EDEN ÇOK TAKIM OLACAK"

"Yabancı oyuncu kontenjanı konusunda kulüp başkanı olarak şahsi düşüncesini açıkladığını söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Yabancı kuralı değişse de buna itiraz edecek çok takım çıkacak. Bir hafta sonra lig başlıyor. Herkes yapılanmasını, planlamasını ona göre yaptı. Biz de planlamamızı ona göre revize ettik." dedi.

"GELİŞİM İÇİN MÜCADELE DÜZEYİNİN ARTMASI LAZIM"

Rezerv lig ya da B takımı uygulaması konusunda düşüncelerini ifade eden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Rezerv lig ya da B takımı uygulamasının, UEFA üyesi ülkeler arasında farklı uygulanış şekilleri var. Bizde U19 Gelişim Ligi diye bir lig var. Burada U19 yaş grubunun altında genç oyuncular kendi aralarında mücadele ediyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir platformda kendi eşdeğerleri ile mücadele ettiği takdirde gelişim sağlaması mümkün değil. Bizim U19 Galatasaray'ın U19'u ile oynuyor. Başakşehir'in U19'u ile oynuyor. Oradaki mücadele düzeyi belli, direncin de düzeyi belli. Gelişim sağlamak için, mücadele düzeyinin ve direncin artması lazım. Bu insan anatomisinde de böyle. Onun için U19 içerisinde gelişim sağlanacağına inanmıyoruz. İşin tabiatından dolayı böyle bir şey de mümkün değil. Orada iki ya da üç tane farklı şey olabilir. Bunlardan birisi rezerv lig olabilirdi."

"YABANCI SINIRLAMASI 1960'LARDAKİ İTHALAT YASAĞINA BENZİYOR"

Altyapıda gelişmek için yeterli düzeyin oluşturulmadığını ifade eden Ahmet Ağaoğlu: "Rezerv ligde sadece genç oyuncular değil gerekli halde A Takım içerisinde form düşüklüğü gösteren, ya da sakatlıktan çıkmış maç eksiği olan oyuncuların (Avrupa'daki uygulamalar öyle) bu oyuncuların içerisinde yer aldığı güçlü B takımı diyebileceğimiz takımların mücadele ettiği lig rezerv lig. Bizim birinci talebimiz oydu, bu kabul görmedi. O kabul görmeyince B takımının 3.ligde mücadele etmesini önerdik. O da kabul görmedi. 'Çok sayıda takımın 3.Lig'e girmesi 3.Lig'in dengesini bozar' dediler. Arkasından U19'da ilk 4'te bitiren yani final ve yarı final oynayan takımlar girsin" dedik. O da kabul görmedi. Bütün bunların kabul görmediği yerde bu işin altyapısını yapmadan yabancı oyuncu uygulamasını birden bire devreye soktuğun zaman çok akılcı olmuyor. Sen yerli oyuncuyu yabancı oyuncu ile rekabet edecek bir düzeye taşımadan o gelişimi sağlamak bu kararların alınması 1960'lardaki ithalat yasağına benziyor." ifadelerini kullandı.

"EKSİKLERİNİ YÜZDE SEKSEN, DOKSAN ORANINDA GİDEREN BİR TRABZONSPOR VAR"

Ahmet Ağaoğlu: "Futbolun bir şekilde marka değerinin artması için göze hoş gelmesi lazım. Bunu da kreatif oyuncularla sağlayabiliyorsunuz" diyen Ağaoğlu, "Lig başlamadan şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmek sağlıklı bir değerlendirme değil. Ancak şu, geçen sene sezonu bir anlamda mevcut kadro yapısıyla başarılı bir şekilde tamamlayan bir Trabzonspor vardı. Yani gemici tabiriyle yelkenlerini şişirmiş belli bir hıza ulaşmış bir Trabzonspor vardı. Şu anki görüntüde geçen seneki eksiklerini de yüzde 80-90 oranında tamamlayarak aynı şekilde yoluna devam eden… Yani rota aynı, akım aynı, tayfa aynı ama ihtiyaç olan bölgelere de takviye yaparak yoluna devam eden bir yapı şu anda Trabzonspor. Şampiyonluk mücadelesi verecek olan takımların birtakım eksiklerini çok geç gidermeleri dolayısıyla Trabzonspor'un bu yapılanmayı erken tamamladığı için favori gösteriliyor. Ben ona katılmıyorum. Favori olmak için bu yeterli değil ancak avantajlı. Transfer ve hazırlık dönemini bu mücadelenin içerisine girecek olan takımlardan daha avantajlı bir şekilde başladı. Bence favori ile avantaj arasında biraz fark var" dedi.

"ACELEMİZ YOK"

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyleyen Ağaoğlu, süreç içerisinde doğabilecek ihtiyaçlarımıza göre transfer yapabileceklerini belirterek, "Eksiklerimizi büyük ölçüde tamamladık. Transfer penceresi de 7 Eylül'de kapanacağına göre zaman bize hangi mevkilerde oyuncuya ihtiyacımız olduğunu gösterecek. Ona göre acele etmeden, önümüze çok farklı fırsatlar da çıkabilir. Piyasa daha da rahatlayabilir. Ağustos sonuna doğru şu anda telaffuz edilen rakamların belki yüzde 25- 30 altında fiyatlarla da karşılaşabiliriz. Gidecek oyuncular olabilir. Eğer giderse onların boşluğunu doldurabilecek kapasitede oyunculara yönelebiliriz. Onun için acelemiz yok. Ama burada yabancı anlamında 1 ya da 2 oyuncunun üzerinde bir transfer fiziksel olarak da mümkün gözükmüyor. İleriye dönük olarak da yerli oyuncu transferi gerçekleşebilir." açıklamalarında bulundu.

"UĞURCAN NADİR BULUNAN BİR TAŞ"

Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında da açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu: "Uğurcan bonservis bedeli yüksek segmentte yer alan bir oyuncu. Nadir bulunan taşlar biliyorsunuz her zaman değerlidir. Onların alıcıları da sınırlıdır."