Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan FIFA açıklaması

Trabzonspor sosyal medya hesabından 9 Mart Salı günü yaptığı açıklamada FIFA'ya başvuru yaptığını duyurmuştu. Trabzonspor'un Erzurumspor ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu FIFA başvurusuna ilişkin de konuştu.

Ağaoğlu, "FIFA'ya yaptığımız başvuru sadece Trabzonspor'un başvurusu değil, her takımın her hocanın ciddi şekilde serzenişi var" dedi.

Sıkıntının sistemden kaynaklığını ifade eden Ahmet Ağaoğlu "Biz bunu dile getirdik. Kulüpler Birliği'nin de desteğiyle, hemen hemen tamamına yakın bir kısmının desteğiyle dosyamızı FIFA'ya gönderdik." dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada verilmiş ama uygulanmayan bir AİHM kararı var. Hem AİHM hem Kamu Denetleme Kurulu'nun kararları, TFF için bir fırsattı ama tercih etmediler...

Burada verilen mücadele, Trabzonspor mücadelesi değil. Marka değeri sürekli olarak kan kaybeden bir sistemde, sizin marka değerinizi yükseltmeniz fazla iyimserlik olur. Türk futbolunun selameti açısından yapılmış bir başvuruydu bu."

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor, 9 Mart Salı günü Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile FIFA'ya başvuru yaptıklarını belirtti.

Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu kurallarının FIFA uygun şekilde yapılandırılarak bağımsızlığını kazanmasını sağlayacak adımların atılmasını amaçladıklarını ifade edildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu kurullarının, FIFA kriterlerine uygun şekilde yapılandırılarak bağımsızlığını kazanmasını sağlayacak adımların atılmasını amaçlıyoruz."