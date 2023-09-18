Trabzonspor, Beşiktaş'ı evinde farklı yendi!

Maçtan dakikalar
14. dakikada Ante Rebic'in derinlemesine pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
18. dakikada Salih Uçan'ın pasında penaltı noktasına yakın yerde Uğurcan Çakır, kalesini zamanında terk ederek Cenk Tosun'da önce topa müdahele ederek uzaklaştırdı.
29. dakikada Enis Bardhi'in sol kanattan kale sahası içine ortasında topu iyi takip eden Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak Mert'in sağından ağalarla buluştu. 1-0
41. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas, meşin yuvarlağı direkt kaleye gönderdi. Kaleci Mert'in müdahalesi yetersiz kalınca top ağalarla buluştu. 2-0
45. dakikada Mendy'in uzak mesafaden ayağının içiyle vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
48'Sakatlık geçiren Onuachu maça devam edemedi ve yerini Enis Destan'a bıraktı.
54'Beşiktaş tüm hatlarıyla Trabzonspor yarı alanında.
55'Ceza yayında topa buluşan Aboubakar kaleyi yokladı. Aboubakar isabetli bir şut atamadı ve top yandan dışarı çıktı.
56'Ani gelişen Trabzonspor atağında Trezeguet, topu kendisi sürdü. Ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapan Trezeguet kaleci Mert'i geçemedi ve top kornere çıktı.
59'Sol çaprazdan kullanılan serbest buruşta Amir içeri ortaladı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Colley yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Golden önce Colley'nin Eren'e faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
62'GOL! Visca farkı üçe çıkardı. Orta alandan gönderilen uzun topta Trezeguet sol kanattan topla buluştu. Topu alan Trezeguet sol kanattan içeri kesti. Kale önünde Visca'nın dokunuşuyla top ağlara gitti.
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Çimen, Deniz Caner Özarlı
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı (Larsen dk. 72), Mendy, Bakasetas, Bardhi (Fountas dk. 85), Abdulkadir Ömür (Trezeguet dk. 46), Visca (Berat Özdemir dk.72), Onuachu (Enis Destan dk. 46)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Umut Bozok, Denswill, Göktan Gürpüz, Tekliç
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Colley, Necip Uysal, Onur Bulut (Masuaku dk. 46), Salih Uçan (Zaynutdinov dk. 79), Hadziahmetovic, Ante Rebic (Muleka dk. 46), Fernandes, Rashica (Ghezzal dk. 67), Cenk Tosun (Aboubakar dk. 46)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Alex Oxlade-Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Bailly, Onana
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Onuachu (dk. 29), Bakasetas (dk. 41), Visca (dk. 61) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Mendy, Eren Elmalı, Enis Destan, Bakasetas (Trabzonspor), Rosier (Beşiktaş)
KAYNAK: İHA