Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 11. hafta maçında Trabzonspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 07.12.2020 19:30'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maç sonucu: Trabzonspor Demir Grup Sivasspor 1 1 Trabzonspor Demir Grup Sivasspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.12.2020 19:30

Trabzonspor Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri

Suat Arslanboğa(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Kemal Yılmaz(avar)

Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 10. Abdülkadir Ömür, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 32. Edgar Mıguel Ie, 45. Bilal Başacıkoğlu, 61. Abdulkadir Parmak, 79. Benık Tunanı Afobe, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 17. Foussenı Dıabate, 19. Safa Kınalı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 39. Atakan Gündüz, 52. Stıven Rıcardo Plaza Castıllo, 75. Faruk Can Genç

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

Caleb Ansah Ekuban,45+1.dk (f)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Abdulkadir Parmak 89.dk, Bilal Başacıkoğlu 89.dk, Benık Tunanı Afobe 66.dk

Oyuna Girenler

Stıven Rıcardo Plaza Castıllo 89.dk, Safa Kınalı 89.dk, Foussenı Dıabate 66.dk

Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

30. Mamadou Samassa, 88. Caner Osmanpaşa, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 14. Samba Camara, 58. Ziya Erdal, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 26. Barış Yardımcı, 20. Kerem Atakan Kesgin, 8. Robın Yalçın, 5. Isaac Cofıe, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Goller

Hakan Arslan,76.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Faycal Fajr 83.dk

Oyundan Çıkanlar

Mustapha Yatabare 90+2.dk, Claudemır Domıngues De Souza 56.dk, Samba Camara 65.dk, Casımır Rodrıque Nınga 56.dk

Oyuna Girenler

Isaac Cofıe 90+2.dk, Barış Yardımcı 56.dk, Kerem Atakan Kesgin 65.dk, Arouna Kone 56.dk

Süper Lig 11. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 10 7 2 1 20 5 23 15 2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 23 12 3 Fenerbahçe 11 7 2 2 22 13 23 9 4 Beşiktaş 10 6 1 3 20 17 19 3 5 Fatih Karagümrük 11 4 5 2 19 12 17 7 6 Göztepe 10 3 6 1 16 10 15 6 7 Konyaspor 10 4 3 3 12 7 15 5 8 Gaziantep FK 10 3 6 1 15 13 15 2 9 Başakşehir FK 11 4 3 4 17 16 15 1 10 Kasımpaşa 11 4 3 4 13 13 15 0 11 Yeni Malatyaspor 10 3 4 3 11 13 13 -2 12 Trabzonspor 11 3 4 4 13 16 13 -3 13 Antalyaspor 11 3 4 4 12 16 13 -4 14 Çaykur Rizespor 10 3 3 4 13 16 12 -3 15 Hatayspor 8 3 3 2 7 12 12 -5 16 Sivasspor 10 2 4 4 9 12 10 -3 17 BB Erzurumspor 10 2 3 5 11 17 9 -6 18 Kayserispor 10 2 3 5 6 12 9 -6 19 Gençlerbirliği 10 2 2 6 8 17 8 -9 20 Denizlispor 10 1 3 6 8 18 6 -10 21 MKE Ankaragücü 9 0 2 7 7 16 2 -9

Süper Lig 11. hafta Fikstür sonuçları