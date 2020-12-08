Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 11. hafta maçında Trabzonspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 07.12.2020 19:30'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçı kaç kaç bitti?
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Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:
|Trabzonspor
|Demir Grup Sivasspor
|1
|1
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Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.12.2020 19:30
Trabzonspor Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri
Suat Arslanboğa(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Kemal Yılmaz(avar)
Trabzonspor
Trabzonspor İlk 11
1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 10. Abdülkadir Ömür, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 32. Edgar Mıguel Ie, 45. Bilal Başacıkoğlu, 61. Abdulkadir Parmak, 79. Benık Tunanı Afobe, 99. Serkan Asan
Yedekler
16. Erce Kardeşler, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 17. Foussenı Dıabate, 19. Safa Kınalı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 39. Atakan Gündüz, 52. Stıven Rıcardo Plaza Castıllo, 75. Faruk Can Genç
Teknik Sorumlu
Abdullah Mucib Avcı
Goller
Caleb Ansah Ekuban,45+1.dk (f)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Abdulkadir Parmak 89.dk, Bilal Başacıkoğlu 89.dk, Benık Tunanı Afobe 66.dk
Oyuna Girenler
Stıven Rıcardo Plaza Castıllo 89.dk, Safa Kınalı 89.dk, Foussenı Dıabate 66.dk
Demir Grup Sivasspor İlk 11
30. Mamadou Samassa, 88. Caner Osmanpaşa, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 14. Samba Camara, 58. Ziya Erdal, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare
Yedekler
35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 26. Barış Yardımcı, 20. Kerem Atakan Kesgin, 8. Robın Yalçın, 5. Isaac Cofıe, 2. Arouna Kone
Teknik Sorumlu
Goller
Hakan Arslan,76.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Faycal Fajr 83.dk
Oyundan Çıkanlar
Mustapha Yatabare 90+2.dk, Claudemır Domıngues De Souza 56.dk, Samba Camara 65.dk, Casımır Rodrıque Nınga 56.dk
Oyuna Girenler
Isaac Cofıe 90+2.dk, Barış Yardımcı 56.dk, Kerem Atakan Kesgin 65.dk, Arouna Kone 56.dk
Süper Lig 11. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|10
|7
|2
|1
|20
|5
|23
|15
|2
|Galatasaray
|11
|7
|2
|2
|19
|7
|23
|12
|3
|Fenerbahçe
|11
|7
|2
|2
|22
|13
|23
|9
|4
|Beşiktaş
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|19
|3
|5
|Fatih Karagümrük
|11
|4
|5
|2
|19
|12
|17
|7
|6
|Göztepe
|10
|3
|6
|1
|16
|10
|15
|6
|7
|Konyaspor
|10
|4
|3
|3
|12
|7
|15
|5
|8
|Gaziantep FK
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|15
|2
|9
|Başakşehir FK
|11
|4
|3
|4
|17
|16
|15
|1
|10
|Kasımpaşa
|11
|4
|3
|4
|13
|13
|15
|0
|11
|Yeni Malatyaspor
|10
|3
|4
|3
|11
|13
|13
|-2
|12
|Trabzonspor
|11
|3
|4
|4
|13
|16
|13
|-3
|13
|Antalyaspor
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|13
|-4
|14
|Çaykur Rizespor
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|12
|-3
|15
|Hatayspor
|8
|3
|3
|2
|7
|12
|12
|-5
|16
|Sivasspor
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|10
|-3
|17
|BB Erzurumspor
|10
|2
|3
|5
|11
|17
|9
|-6
|18
|Kayserispor
|10
|2
|3
|5
|6
|12
|9
|-6
|19
|Gençlerbirliği
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|8
|-9
|20
|Denizlispor
|10
|1
|3
|6
|8
|18
|6
|-10
|21
|MKE Ankaragücü
|9
|0
|2
|7
|7
|16
|2
|-9
Süper Lig 11. hafta Fikstür sonuçları
|04.12.0020
|Beşiktaş
|3-0
|Kasımpaşa
|05.12.0020
|Galatasaray
|3-0
|Hatayspor
|05.12.0020
|Göztepe
|1-1
|Kayserispor
|05.12.0020
|Konyaspor
|2-0
|BB Erzurumspor
|05.12.0020
|Yeni Malatyaspor
|1-1
|Başakşehir FK
|05.12.0020
|Gençlerbirliği
|2-1
|Alanyaspor
|06.12.0020
|Denizlispor
|0-2
|Fenerbahçe
|06.12.0020
|Antalyaspor
|1-0
|MKE Ankaragücü
|06.12.0020
|Fatih Karagümrük
|2-1
|Çaykur Rizespor
|07.12.0020
|Trabzonspor
|1-1
|Sivasspor