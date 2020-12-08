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Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 11. hafta maçında Trabzonspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 07.12.2020 19:30'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:

TRABZONSPOR DEMİR GRUP SİVASSPOR
Trabzonspor Demir Grup Sivasspor
1 1

Trabzonspor Demir Grup Sivasspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.12.2020 19:30

Trabzonspor Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri

Suat Arslanboğa(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Kemal Yılmaz(avar)

TRABZONSPORTrabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 10. Abdülkadir Ömür, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 32. Edgar Mıguel Ie, 45. Bilal Başacıkoğlu, 61. Abdulkadir Parmak, 79. Benık Tunanı Afobe, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 17. Foussenı Dıabate, 19. Safa Kınalı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 39. Atakan Gündüz, 52. Stıven Rıcardo Plaza Castıllo, 75. Faruk Can Genç

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

Caleb Ansah Ekuban,45+1.dk (f)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Abdulkadir Parmak 89.dk, Bilal Başacıkoğlu 89.dk, Benık Tunanı Afobe 66.dk

Oyuna Girenler

Stıven Rıcardo Plaza Castıllo 89.dk, Safa Kınalı 89.dk, Foussenı Dıabate 66.dk

DEMİR GRUP SİVASSPORDemir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

30. Mamadou Samassa, 88. Caner Osmanpaşa, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 14. Samba Camara, 58. Ziya Erdal, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 26. Barış Yardımcı, 20. Kerem Atakan Kesgin, 8. Robın Yalçın, 5. Isaac Cofıe, 2. Arouna Kone

Teknik Sorumlu

Goller

Hakan Arslan,76.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Faycal Fajr 83.dk

Oyundan Çıkanlar

Mustapha Yatabare 90+2.dk, Claudemır Domıngues De Souza 56.dk, Samba Camara 65.dk, Casımır Rodrıque Nınga 56.dk

Oyuna Girenler

Isaac Cofıe 90+2.dk, Barış Yardımcı 56.dk, Kerem Atakan Kesgin 65.dk, Arouna Kone 56.dk

Süper Lig 11. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor107212052315
2Galatasaray117221972312
3Fenerbahçe117222213239
4Beşiktaş106132017193
5Fatih Karagümrük114521912177
6Göztepe103611610156
7Konyaspor10433127155
8Gaziantep FK103611513152
9Başakşehir FK114341716151
10Kasımpaşa114341313150
11Yeni Malatyaspor10343111313-2
12Trabzonspor11344131613-3
13Antalyaspor11344121613-4
14Çaykur Rizespor10334131612-3
15Hatayspor833271212-5
16Sivasspor1024491210-3
17BB Erzurumspor1023511179-6
18Kayserispor102356129-6
19Gençlerbirliği102268178-9
20Denizlispor101368186-10
21MKE Ankaragücü90277162-9

Süper Lig 11. hafta Fikstür sonuçları

04.12.0020Beşiktaş3-0Kasımpaşa
05.12.0020Galatasaray3-0Hatayspor
05.12.0020Göztepe1-1Kayserispor
05.12.0020Konyaspor2-0BB Erzurumspor
05.12.0020Yeni Malatyaspor1-1Başakşehir FK
05.12.0020Gençlerbirliği2-1Alanyaspor
06.12.0020Denizlispor0-2Fenerbahçe
06.12.0020Antalyaspor1-0MKE Ankaragücü
06.12.0020Fatih Karagümrük2-1Çaykur Rizespor
07.12.0020Trabzonspor1-1Sivasspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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