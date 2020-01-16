Trabzonspor-Denizlispor maçının 11'leri belli oldu!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında kendi evinde Denizlispor'u konuk edecek. Trabzonspor'da Ünal Karaman ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine gelen Hüseyin Çimşir, ilk resmi mücadelesinde sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Bir yanda da Denizlispor ilk yarının flaş ekiplerinden olmayı başarırken deplasmandan iyi bir skorla ayrılma uğraşında.

TRABZONSPOR DENİZLİSPOR MAÇININ İLK 11'LERİİ

Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin, Campi, Pereriara, Mikel, Ndiaye, Abdülkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme,Sörloth

Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Olcay, Sacko, Rodallega

TRABZONSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?:

Trabzonspor-Denizlispor mücadelesi bu akşam 20:30'da başlayacak. Müsabakayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler ise A Spor ekranlarından karşılaşmayı izleyebilecekler.

EKSİK İSİMLER

Ev sahibi ekipte Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz sakatlıkları nedeniyle sahada olmayacak. Öte yandan maç kadrosuna alınmayan Avdijaj da karşılaşmada forma giyemeyecek. Deplasman takımında sakatlıkları süren Bergdich ve Sackey'in yanı sıra kırmızı kart cezası bulunan Barrow da sahada yer alamayacak.