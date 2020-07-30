Trabzonspor, Eddie Newton ihtimalini de değerlendiriyor!

Sezon boyunca şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmasına rağmen pandemi sürecinin ardından lige iyi bir dönüş yapamayan Karadeniz ekibi, şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırmıştı. Kaçan şampiyonluğun ardından Hüseyin Çimşir ile de yolları ayıran bordo mavililer de önümüzdeki sezon takımın başında olacak isim merak konusu. Abdullah Avcı'nın ismi yoğun olarak geçse de şu anda takımın başında olan yardımcı antrenör Eddie Newton'da seçenekler arasında yer alıyor.

Eddie Newton ile iki maça çıkan Trabzonspor, iki maçtan da galip ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası da Newton ile kazanıldı. İngiliz teknik adamın ortaya koyduğu performans beğenilirken, yönetimde soru işaretleri ortaya çıktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Eddie Newton'ı da seçenekler arasında tutmayı düşünüyor.

OYUNCULAR TARAFINDAN SEVİLİYOR

Chelsea’de önemli bir dönem geçiren Newton, 2011-2012 sezonunda FA Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında aktif görev aldı. Ayrıca scout konusunda geniş bir ağ ve çevreye sahip olan tecrübeli isim, transfer dönemleri için de bordo-mavili kulübe fikir veriyor. Özellikle yerli ve yabancı oyuncularla yakaladığı iletişimle takım içinde sevilen bir isim olan İngiliz çalıştırıcı, Kayserispor ve Alanyaspor karşısında saha kenarındaki duruşu ve oyuna müdahaleleri büyük bir beğeni kazandı.

Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasından sonra Abdullah Avcı ve Shota isimleri ön plana çıkarken, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun aklında Newton seçeneği de saklı duruyor. Yönetim içinde teknik adam konusunda fikir ayrılıkları meydana gelse de bu konuda Ahmet Ağaoğlu'nun son kararı vereceği biliniyor.

TAKIMIN TOPLANMA TARİHİ DEĞİŞEBİLİR

Karadeniz ekibi, 10 Ağustos'ta toplanmayı planlarken, CAS kararı sonrası tarihin değişebileceği belirtildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı planlayan bordo-mavililerin CAS'ın vereceği karar sonrası planlarını değiştirebilir. Olumlu karar çıkması halinde 10 Ağustos'ta toplanma planı yapan Trabzonspor, çıkabilecek olumsuz karar sonrası toplanma tarihini uzatacak.

