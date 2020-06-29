Trabzonspor eski Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler!

Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, internethaber'e yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Hacıosmanoğlu, 27. haftada oynanan Başakşehir - Alanyaspor karşılaşmasında Alanyaspor'un golcüsü Bakasetas'ın bilerek boş kaleye gol atmadığını iddia etti. Futbolun bir eğlence aracı olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, kirli ilişkilerin Türk futboluna etki etmemesini gerektiğini vurguladı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Trabzonspor iki haftadır puan kayıpları yaşıyor. Geçen hafta Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekip bu hafta Ankaragücü'ne iki puan daha bıraktı. Ankaragücü maçı öncesinde konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Alanyaspor maçının ardından sahaya inmesini haklı bulduğunu belirtti.

GOLÜ ATMAMAK İÇİN YENGEÇ GİBİ SOLA GİTTİ

İbrahim Hacıosmanoğlu, Ankaragücü maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda, "Cisse sağ taraftan topu o bize ceza sahası dışından gol atma başarısı gösteren arkadaşa (Bakasetas) çıkartıyor. Kale karşısında bomboş, topa vurmuyor. Yengeç gibi sola doğru gidiyor. Kaleci kapatsın, ondan sonra atayım kalecinin üzerine diye." şeklinde konuştu.

Trabzonspor, Hacıosmanoğlu'nun sitemde bulunduğu Alanyaspor maçında sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.