Milli maç arasının tamamlanmasının ardından, Süper Lig'de futbol heyecanı 9. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin üç puanı almak için kozlarını paylaştığı maçı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler için Trabzonspor - Fenerbahçe maçı canlı izle | BeIN Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka Trabzon'da, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Bahattin Şimşek görev alacak.

Maçın VAR hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP