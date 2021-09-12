  1. FOTO GALERİ
  2. SPOR
  3. Trabzonspor - Galatasaray maçında taraftardan Abdülkadir Ömür'e tepki! Oyundan alınan futbolcu gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor - Galatasaray maçında taraftardan Abdülkadir Ömür'e tepki! Oyundan alınan futbolcu gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Medical Park Stadı'nda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. 2 -2 beraberlikle sonuçlanan maçta alışılmadık bir durum yaşandı. Sarı-kırmızılılar 20. dakikada 1-0 öne geçerken atağın başında topu kaptıran Trabzonspor oyuncusu Abdülkadir Ömür protesto edildi.

Trabzonspor - Galatasaray maçında taraftardan Abdülkadir Ömür'e tepki! Oyundan alınan futbolcu gözyaşlarını tutamadı 115

Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Heyecanlı geçen maç dikkat çeken bir ana sahne oldu. 39. dakikada Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı oyuncu değişikliği kararı verdi ve İsmail Köybaşı ile Abdülkadir Ömür'ü oyundan aldı ve yerlerine Yusuf Sarı ile Anders Trondsen dahil oldu. Abdülkadir Ömür'ün saha kenarına doğru yürüdüğü sırada Trabzonspor taraftarlarından biri sahaya atlayarak elindeki formayı oyuncuya verdi.