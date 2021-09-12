Trabzonspor - Galatasaray maçında taraftardan Abdülkadir Ömür'e tepki! Oyundan alınan futbolcu gözyaşlarını tutamadı
Trabzonspor - Galatasaray maçında taraftardan Abdülkadir Ömür'e tepki! Oyundan alınan futbolcu gözyaşlarını tutamadı
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Medical Park Stadı'nda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. 2 -2 beraberlikle sonuçlanan maçta alışılmadık bir durum yaşandı. Sarı-kırmızılılar 20. dakikada 1-0 öne geçerken atağın başında topu kaptıran Trabzonspor oyuncusu Abdülkadir Ömür protesto edildi.