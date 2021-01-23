Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında hanesine 3 puanı yazdırdı!

Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor eivne 3 puanla dönerken tablodaki çıkışını sürdürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde topa yükselen Hugo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Übeyd Adıyaman'da kaldı.

36. dakikada Ekuban'ın şık pasında ceza sahası içinde kaleci Übeyd ile karşı karşıya kalan Djaniny meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

45+1. dakikada Flavio'nun ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta kaleci Übeyd Adıyaman topu kornere çeldi.

53. dakikada Candeias'ın ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan topu kontrol etti.

54. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın uzaklaştımadığı topla buluşan Ekuban, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

72. dakikada Sio'nu ceza sahası dışından sert şutunda top sol direğin dibinden auta çıktı.

85. dakikada ceza sahasında İe'nin top eline çarpınca hakem Mustafa Öğretmenoğlu beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mendoza, kaleci Uğurcan ile meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek farkı bire indirdi. 1-2

90+2. dakikada organize gelişen Trabzonspor atağında altıpasta topla buluşan Nwakaeme'nin şutunda kaleci Übeyd meşin yuvarlağa sahip oldu.

90+3. dakikada Ayite'nin şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

FUTBOLCULARDAN ARKADAŞLARINA ANLAMLI MESAJ

Bordo-mavili futbolcular, Başkent ekibi karşısında alınan galibiyeti geçtiğimiz hafta İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta fibula kemiği kırılan ve sahalarda uzun süre uzak kalacak olan takım arkadaşları Abdülkadir Ömür'e hediye etti.

Karşılaşma sonrası Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Takımımız, Gençlerbirliği galibiyetini Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'e hediye etti." ifadelerine yer verildi.

Takımımız, Gençlerbirliği galibiyetini Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür’e hediye etti. pic.twitter.com/r2TBm4Y8HQ — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 23, 2021

STAT

Eryaman

HAKEMLER

Mustafa Öğretmenoğlu x, Esat Sancaktar x, Samet Çiçek x

GENÇLERBİRLİĞİ

Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan (İlker Karakaş dk. 82), Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Mendoza, Soner Dikmen (Murat Yıldırım dk. 46), Furman (Stancu dk. 46, Candeias, Sefa Yılmaz (Rahmetullah Berişbek dk. 66), Sio(Ayite dk. 82)

YEDEKLER

Yasin Davuş, Halil İbrahim Pehlivan, Metehan Mert, Sami Gökhan Altıparmak, Mustafa Hüseyin Seyhan

TEKNİK DİREKTÖR

Mustafa Kaplan

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hugo, İe, Xavier, Abdülkadir Parmak (Hosseini dk. 84), Berat Ayberk Özdemir, Medeiros, Nwakaeme, Ekuban (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 80), Djaniny (Afobe dk. 84 ?)

YEDEKLER

Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç

TEKNİK DİREKTÖR

Abdullah Avcı

GOLLER

Djaniny (dk. 36), Ekuban (dk. 54) (Trabzonspor),

Mendoza (dk. 85 pen.) (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR

Soner Dikmen, Furman (Gençlerbirliği),

İe, Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)