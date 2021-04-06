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Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Trabzonspor ve Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 33. hafta maçında Trabzonspor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 06.04.2021 19:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor Maç Sonucu Ne Oldu?

Trabzonspor - Hes Kablo Kayserispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:

TRABZONSPOR HES KABLO KAYSERİSPOR
Trabzonspor Hes Kablo Kayserispor
1 1

Trabzonspor Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.04.2021 19:00

Trabzonspor Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri

Atilla Karaoğlan(hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Esat Sancaktar(2. Yardımcı Hakem), Yiğit Arslan(dördüncü Hakem), Bahattin Şimşek(var), Emre Kargın(avar)

TRABZONSPORTrabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 11. Anastasıos Bakasetas, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 7. Yusuf Sarı, 14. Hakan Yeşil, 19. Safa Kınalı, 29. Yunus Mallı, 39. Atakan Gündüz, 70. Ahmetcan Kaplan, 71. Süleyman Cebeci, 75. Faruk Can Genç, 99. Serkan Asan

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 11. Muğdat Çelik, 15. Uğur Demirok, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon, 73. Karlo Muhar, 96. Danıel Avramovskı

Yedekler

33. Sılvıu Lung, 2. Nehuen Marıo Paz, 3. Joseph Larweh Attamah, 14. Emre Demir, 20. Ramazan Civelek, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 24. Melih Okutan, 32. Karahan Yasir Subaşı, 42. Kevın Luckassen, 44. Besard Sabovıc

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 33. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş30204663316432
2Fenerbahçe31195755316224
3Galatasaray31194861306131
4Trabzonspor3216974031579
5Alanyaspor311471049314918
6Hatayspor311471051374914
7Fatih Karagümrük32139104738489
8Gaziantep FK301211744344710
9Göztepe321110114642434
10Sivasspor3091473735412
11Konyaspor30109113736391
12Antalyaspor318158293739-8
13Çaykur Rizespor3181112364935-13
14Kasımpaşa319715344734-13
15Başakşehir FK318914354933-14
16Kayserispor318914244033-16
17Yeni Malatyaspor3071112384432-6
18MKE Ankaragücü309516364932-13
19Gençlerbirliği308616285230-24
20BB Erzurumspor316916295127-22
21Denizlispor306717265125-25

Süper Lig 33. hafta Fikstür sonuçları

06.04.0021Trabzonspor1-1Kayserispor
06.04.0021Göztepe2-0Çaykur Rizespor
06.04.0021Fatih Karagümrük1-0Hatayspor
07.04.0021Antalyaspor Sivasspor
07.04.0021Gençlerbirliği BB Erzurumspor
07.04.0021Beşiktaş Alanyaspor
07.04.0021Konyaspor MKE Ankaragücü
08.04.0021Gaziantep FK Başakşehir FK
08.04.0021Yeni Malatyaspor Fenerbahçe
08.04.0021Denizlispor Kasımpaşa

KAYNAK: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

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