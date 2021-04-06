Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Trabzonspor ve Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 33. hafta maçında Trabzonspor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 06.04.2021 19:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:
|Trabzonspor
|Hes Kablo Kayserispor
|1
|1
Trabzonspor Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.04.2021 19:00
Trabzonspor Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri
Atilla Karaoğlan(hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Esat Sancaktar(2. Yardımcı Hakem), Yiğit Arslan(dördüncü Hakem), Bahattin Şimşek(var), Emre Kargın(avar)
Trabzonspor
Trabzonspor İlk 11
1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 11. Anastasıos Bakasetas, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva
Yedekler
16. Erce Kardeşler, 7. Yusuf Sarı, 14. Hakan Yeşil, 19. Safa Kınalı, 29. Yunus Mallı, 39. Atakan Gündüz, 70. Ahmetcan Kaplan, 71. Süleyman Cebeci, 75. Faruk Can Genç, 99. Serkan Asan
Teknik Sorumlu
Abdullah Mucib Avcı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
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Hes Kablo Kayserispor İlk 11
16. Doğan Alemdar, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 11. Muğdat Çelik, 15. Uğur Demirok, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon, 73. Karlo Muhar, 96. Danıel Avramovskı
Yedekler
33. Sılvıu Lung, 2. Nehuen Marıo Paz, 3. Joseph Larweh Attamah, 14. Emre Demir, 20. Ramazan Civelek, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 24. Melih Okutan, 32. Karahan Yasir Subaşı, 42. Kevın Luckassen, 44. Besard Sabovıc
Teknik Sorumlu
Hamza Hamzaoğlu
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 33. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|30
|20
|4
|6
|63
|31
|64
|32
|2
|Fenerbahçe
|31
|19
|5
|7
|55
|31
|62
|24
|3
|Galatasaray
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|61
|31
|4
|Trabzonspor
|32
|16
|9
|7
|40
|31
|57
|9
|5
|Alanyaspor
|31
|14
|7
|10
|49
|31
|49
|18
|6
|Hatayspor
|31
|14
|7
|10
|51
|37
|49
|14
|7
|Fatih Karagümrük
|32
|13
|9
|10
|47
|38
|48
|9
|8
|Gaziantep FK
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|47
|10
|9
|Göztepe
|32
|11
|10
|11
|46
|42
|43
|4
|10
|Sivasspor
|30
|9
|14
|7
|37
|35
|41
|2
|11
|Konyaspor
|30
|10
|9
|11
|37
|36
|39
|1
|12
|Antalyaspor
|31
|8
|15
|8
|29
|37
|39
|-8
|13
|Çaykur Rizespor
|31
|8
|11
|12
|36
|49
|35
|-13
|14
|Kasımpaşa
|31
|9
|7
|15
|34
|47
|34
|-13
|15
|Başakşehir FK
|31
|8
|9
|14
|35
|49
|33
|-14
|16
|Kayserispor
|31
|8
|9
|14
|24
|40
|33
|-16
|17
|Yeni Malatyaspor
|30
|7
|11
|12
|38
|44
|32
|-6
|18
|MKE Ankaragücü
|30
|9
|5
|16
|36
|49
|32
|-13
|19
|Gençlerbirliği
|30
|8
|6
|16
|28
|52
|30
|-24
|20
|BB Erzurumspor
|31
|6
|9
|16
|29
|51
|27
|-22
|21
|Denizlispor
|30
|6
|7
|17
|26
|51
|25
|-25
Süper Lig 33. hafta Fikstür sonuçları
|06.04.0021
|Trabzonspor
|1-1
|Kayserispor
|06.04.0021
|Göztepe
|2-0
|Çaykur Rizespor
|06.04.0021
|Fatih Karagümrük
|1-0
|Hatayspor
|07.04.0021
|Antalyaspor
|Sivasspor
|07.04.0021
|Gençlerbirliği
|BB Erzurumspor
|07.04.0021
|Beşiktaş
|Alanyaspor
|07.04.0021
|Konyaspor
|MKE Ankaragücü
|08.04.0021
|Gaziantep FK
|Başakşehir FK
|08.04.0021
|Yeni Malatyaspor
|Fenerbahçe
|08.04.0021
|Denizlispor
|Kasımpaşa
KAYNAK: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU