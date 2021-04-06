Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Trabzonspor ve Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 33. hafta maçında Trabzonspor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 06.04.2021 19:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor Maç Sonucu Ne Oldu? Trabzonspor - Hes Kablo Kayserispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu: Trabzonspor Hes Kablo Kayserispor 1 1 Trabzonspor Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.04.2021 19:00

Trabzonspor Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri

Atilla Karaoğlan(hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Esat Sancaktar(2. Yardımcı Hakem), Yiğit Arslan(dördüncü Hakem), Bahattin Şimşek(var), Emre Kargın(avar)

Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 11. Anastasıos Bakasetas, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 7. Yusuf Sarı, 14. Hakan Yeşil, 19. Safa Kınalı, 29. Yunus Mallı, 39. Atakan Gündüz, 70. Ahmetcan Kaplan, 71. Süleyman Cebeci, 75. Faruk Can Genç, 99. Serkan Asan

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Hes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 11. Muğdat Çelik, 15. Uğur Demirok, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon, 73. Karlo Muhar, 96. Danıel Avramovskı

Yedekler

33. Sılvıu Lung, 2. Nehuen Marıo Paz, 3. Joseph Larweh Attamah, 14. Emre Demir, 20. Ramazan Civelek, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 24. Melih Okutan, 32. Karahan Yasir Subaşı, 42. Kevın Luckassen, 44. Besard Sabovıc

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 33. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 30 20 4 6 63 31 64 32 2 Fenerbahçe 31 19 5 7 55 31 62 24 3 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 61 31 4 Trabzonspor 32 16 9 7 40 31 57 9 5 Alanyaspor 31 14 7 10 49 31 49 18 6 Hatayspor 31 14 7 10 51 37 49 14 7 Fatih Karagümrük 32 13 9 10 47 38 48 9 8 Gaziantep FK 30 12 11 7 44 34 47 10 9 Göztepe 32 11 10 11 46 42 43 4 10 Sivasspor 30 9 14 7 37 35 41 2 11 Konyaspor 30 10 9 11 37 36 39 1 12 Antalyaspor 31 8 15 8 29 37 39 -8 13 Çaykur Rizespor 31 8 11 12 36 49 35 -13 14 Kasımpaşa 31 9 7 15 34 47 34 -13 15 Başakşehir FK 31 8 9 14 35 49 33 -14 16 Kayserispor 31 8 9 14 24 40 33 -16 17 Yeni Malatyaspor 30 7 11 12 38 44 32 -6 18 MKE Ankaragücü 30 9 5 16 36 49 32 -13 19 Gençlerbirliği 30 8 6 16 28 52 30 -24 20 BB Erzurumspor 31 6 9 16 29 51 27 -22 21 Denizlispor 30 6 7 17 26 51 25 -25

Süper Lig 33. hafta Fikstür sonuçları

06.04.0021 Trabzonspor 1-1 Kayserispor 06.04.0021 Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor 06.04.0021 Fatih Karagümrük 1-0 Hatayspor 07.04.0021 Antalyaspor Sivasspor 07.04.0021 Gençlerbirliği BB Erzurumspor 07.04.0021 Beşiktaş Alanyaspor 07.04.0021 Konyaspor MKE Ankaragücü 08.04.0021 Gaziantep FK Başakşehir FK 08.04.0021 Yeni Malatyaspor Fenerbahçe 08.04.0021 Denizlispor Kasımpaşa

KAYNAK: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU