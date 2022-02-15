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  3. Trabzonspor hücum oyuncularıyla fark yarattı! Rakip savunmacılar engel olamıyor!

Trabzonspor hücum oyuncularıyla fark yarattı! Rakip savunmacılar engel olamıyor!

Geride kalan 25 haftada Süper Lig'in zirvesinde bulunan Trabzonspor, hücum gücüyle rakiplerine üstünlük sağlıyor. Bordo-mavililerde forma giyen birçok oyuncu skora katkı sağlıyor.

Trabzonspor hücum oyuncularıyla fark yarattı! Rakip savunmacılar engel olamıyor!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 25. hafta sonunda 60 puanla liderlik koltuğunda yer alan Trabzonspor'un en büyük silahı olarak hücum gücü dikkat çekiyor. Bordo-mavili ekipte hücumda görev alan futbolcular, skor üretmekte zorlanmıyor. Aytemiz Alanyaspor ile birlikte ligde en çok gol atan takım konumunda bulunan Karadeniz ekibinde birçok futbolcunun gole direkt katkı sağlandığı istatistiklere de yansıyor.

NEREDEYSE TÜM MAÇLARDA GOL ATTI

Ligde bir maç eksiği olan ikinci sıradaki Konyaspor'un 12 puan önünde bulunan bordo-mavili ekip, attığı 44 gol ile Aytemiz Alanyaspor takımıyla birlikte en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor. Sahaya çıktığı 25 karşılaşmanın 24'ünde gol atan bordo mavili ekip yalnızca 19. haftada Medipol Başakşehir ile 0-0 sona eren mücadelede gol bulamadı.

Trabzonspor hücum oyuncularıyla fark yarattı! Rakip savunmacılar engel olamıyor!

9 OYUNCU SKOR YAPTI

Trabzonspor'da 25 haftalık periyotta 9 oyuncu gol atma başarısı göstererek skora katkı sağladı.

Trabzonspor'da en çok golü atan futbolcu, sezon başında kadrosuna kattığı Danimarkalı forvet Andreas Cornelius'tan geldi. Cornelius'un ardından Yunan orta saha Anastasios Bakasetas 8 golle gelirken, Anthony Nwakaeme ise 6 kez topu rakip filelerle buluşturdu.

Trabzonspor hücum oyuncularıyla fark yarattı! Rakip savunmacılar engel olamıyor!

ORTA SAHADAN DA DESTEK GELDİ

Djaniny Semedo 5, Abdülkadir Ömür ve kış transfer döneminde takıma katılan Edin Visca 4'er gol atarken, Marek Hamsik ve sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho 2 gole imza attı. Karadeniz ekibinden ara transfer döneminde ayrılarak Çaykur Rizespor'a transfer olan Yusuf Sarı da 1 gol kaydetti. Kalan tek golü ise Trabzonspor'un rakibi kendi kalesine yolladı.

Trabzonspor hücum oyuncularıyla fark yarattı! Rakip savunmacılar engel olamıyor!Trabzonspor hücum oyuncularıyla fark yarattı! Rakip savunmacılar engel olamıyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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