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Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında! İşte muhtemel ilk 11'ler...

Süper Lig'in 28.haftasında Trabzonspor, İstanbul'da Kasımapaşa'ya konuk olacak. Mücadele hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında! İşte muhtemel ilk 11'ler...

Süper Lig'in 28.haftasında heyecan bugün oynanacak olan Kasımpaşa, Trabzonspor maçı ile sürecek. Ligde son oynadığı maçta evinde Fenerbahçe'ye kaybeden ve şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşayan Trabzonspor, Kasımpaşa'yı yenerek yeni bir galibiyet serisi yakalamayı ve zirveye yaklaşmayı hedefliyor.

Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak olan maç, bugün saat 16.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını  Kerem Ersoy ve  Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. 

Maçın VAR hakemi Mete Kalkavan olacak, AVAR'da ise Murat Erdoğan olacak. 

TRABZONSPOR'DA SON DURUM

Süper Lig'in 27.haftasında evinde oynadığı Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden Trabzonspor ligde 48 puanla dördüncü sırada yer alıyor.  Bordo mavili ekipte  Anders Trondsen, Abdülkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA'DA SON DURUM

Ligde oynadığı 16 maçta 29 puan toplayan Kasımpaşa 14.sırada yer alıyor. Mavi beyazlılar, Trabzonspor maçını kazanarak ligde üst sıralara çıkmayı ve düşme potasından uzaklaşmayı hedefliyor. 

İki takım arasında ligde oynanan 23 maçın 10'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 43 kez havalandırırken, Kasımpaşa 32 golle karşılık verdi.

Öte yandan ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa, 4-3 kazanmıştı.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Haddadı, Brecka, Tosıc, Florent, Sadiku, Bıstroviıc, Danny, Harıs, Yusuf, Varga

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Flavıo, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djanıny. 

(AA)

Tayfun Altuntaş
Editör
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