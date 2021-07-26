Kamp dönemini iki günde bir yaptığı hazırlık maçları ile noktalamak isteyen Trabzonspor, Bandırmaspor'u 1-0, Ümraniyespor'u 3-1 devirmişti. Bordo mavililer Başakşehir ile ise 0-0 berabere kalmıştı.

Kasımpaşa takımı ise ligin güçlü takımları ile hazırlık maçları yapmasıyla dikkat çekiyor. Galatasaray'a 4-2 ve Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen İstanbul ekibi, İstanbulspor'u 3-1'le geçmişti. Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak bu mücadeleyi merak eden futbolseverler internette Trabzonspor - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki araştırıyor. İşte canlı yayın linki...

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

Yeni sezon öncesi iki takım için de önemli bir sınav olacak bu mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı canlı izlemek için Trabzonspor - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

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