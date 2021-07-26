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Trabzonspor - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki

Yeni sezona kısa bir süre kala hazırlık çalışmalarını yavaş yavaş tamamlamaya başlayan takımlar kamp sonuçlarını hazırlık maçları ile test ediyor. Bu kapsamda karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile Kasımpaşa'nın maçını izlemek isteyen sporseverler Trabzonspor - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki araştırıyor. İşte canlı yayın linki...

Kamp dönemini iki günde bir yaptığı hazırlık maçları ile noktalamak isteyen Trabzonspor, Bandırmaspor'u 1-0, Ümraniyespor'u 3-1 devirmişti. Bordo mavililer Başakşehir ile ise 0-0 berabere kalmıştı. 

Kasımpaşa takımı ise ligin güçlü takımları ile hazırlık maçları yapmasıyla dikkat çekiyor. Galatasaray'a 4-2 ve Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen İstanbul ekibi, İstanbulspor'u 3-1'le geçmişti. Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak bu mücadeleyi merak eden futbolseverler internette Trabzonspor - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki araştırıyor. İşte canlı yayın linki...

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

Yeni sezon öncesi iki takım için de önemli bir sınav olacak bu mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı canlı izlemek için Trabzonspor - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

A Spor; Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. A Spor canlı yayınını izlemek için A Spor canlı yayın izle linki bağlantısına tıklayabilirsiniz.

 

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