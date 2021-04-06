Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek! İşte muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'de 33.hafta maçları hafta içi oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Trabzonspor, ligde kalma mücadelesi veren HES Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak olan maç 6 Nisan Salı (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Bein Sports HD 1 kanalından yayınlanacak olan maç Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.

TRABZONSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak olan maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Esat Sancaktar yapacak. Yiğit Arslan'ın dördüncü hakem olarak görev aldığı maçta VAR'da Bahattin Şimşek, AVAR'da ise Emre Kargın olacak.

TRABZONSPOR'DA SON DURUM

Ligde son 4 maçta 7 puan kaybeden bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor'u ynerek moral bulmak ve yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Trondsen, Afobe, Berat Özdemir ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin yanı sıra Sivasspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Abdulkadir Parmak ile Edgar bu maçta oynayamayacak.

Geçen hafta kart cezası sebebiyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen golcü oyuncu Djaniny ise cezasını tamamlamasının ardından takımdaki yerini alabilecek.

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son Demir Grup Sivasspor kaçının ilk 11'inde değişikliğe giderek, savunmada Edgar'ın yerine İranlı futbolcu Hosseini'ye, orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yerine Flavio'ya, ayrıca Yusuf Sarı'nın yerine de kart cezasını tamamlayan Djaniny'e görev vermesi bekleniyor.

KAYSERİSPOR'DA SON DURUM

Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 32 puan toplayan ve ligde 18.sırada sıraya yer alan Kayserispor, Trabzonspor'u yenerek düşme potasının üstüne çıkmayı ve üç maçlık galibiyet özlemine son vermeyi amaçlıyor.

Kayserispor'da Trabzonspor maçında A. Maglica, D. Alibec, Gustavo Campanharo ve Ömer Uzun sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR- KAYSERİSPOR MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Ekuban, Bakasetas, Yunus, Nwakaeme, Djaniny

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behich, Lennon, Attamah, Avramovski, Henrique, Muğdat, İlhan