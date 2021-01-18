Trabzonspor - Konyaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşmayı canlı izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 20. hafta maçlarının merak edilen sorularına haberlerimizde yer verdik. Bu hafta oynanacak Trabzonspor - Konyaspor maçı, futbolseverlerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Trabzonspor, ligde 18 maça çıktı ve 27 puan toplayarak 8. sırada yer aldı. Konyaspor ise 18 maçta, 22 puanla 13. sırada bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Konyaspor maçı, 19 Ocak Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Abdulkadir Bitigen tarafından yönetilecek.
KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Trabzonspor - Konyaspor maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Salı günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den bu maçı izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Konyaspor'a rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (4G 3B), tek yenilgisini son karşılaşmada sahasında almıştı (3-4). Bordo-mavililer, lig tarihinde rakibine üst üste iki iç saha maçında mağlup olmadı.
- Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olduğu son sekiz maçın altısını kaybeden Konyaspor (2G), bu karşılaşmaların hiçbirinde kalesini gole kapatamadı ve toplam 16 gol yedi.
- Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Trabzonspor (1B 1M), tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (0-2 vs Galatasaray).
- Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Konyaspor, bu sezon üst üste üç yenilgi almadı.
- Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara rakip olduğu son sekiz maçın altısını kazanan ve bu karşılaşmalarda toplam 20 gol atan Konyaspor (2M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 52 karşılaşmada almıştı (19B 27M).