Trabzonspor- Krasnodar maçı ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında Trabzonspor, Krasnodar'ı ağırlayacak.

Maç 22.00'de başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmayı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KRASNODAR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Campi, Fernandes, Pereira, Abdülkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth

Krasnodar: Safonov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Kambolov, Stotski, Suleymanov, Petrov, Vilhena, Berg

STURRİDGE, KADRODA YER ALMIYOR

Trabzonspor, İngiliz forvet Daniel Sturridge'in Krasnodar karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Tabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcumuz Daniel Sturridge'nin sağlık durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Oyuncumuzun kadrodan çıkartıldığını belirten Ayaz, "Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sol kasık ağrısı şikayetinde bulunan Daniel Sturridge'in bugün yapılan muayenesinde kasık sertliği tespit edilmiş olup, acil tedavisine başlanan oyuncumuz bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasında riske edilmeyerek kadrodan çıkartılmıştır" dedi.