Tunceli'de kayıp kardeşleri arama çalışmalarındaki 6. günde kan izlerine rastlandıManchester United - Crystal Palace ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?2019-YDUS alanı ek tercihleri başladı5 yaşındaki çocuğu istismar eden şahıs, kendisine iftira atıldığını öne sürdüDiyarbakır surlarında insan iskeletleri bulunduİSG başvuruları başladı3 milyon değerindeki Milli Piyango çekilişi 19 Eylül'de yapılacakUEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu!İletişim Başkanı Altun: Ülkemize yönelik manipülasyonla etkin şekilde mücadele edeceğiz!Safer ayı nedir, ne zaman? Safer ayı önemi, duası, zikirleri, ibadetleri
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Trabzonspor, Lewis Baker transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Lewis Baker transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika haberi... Trabzonspor, Lewis Baker'ın kiralanması konusunda Chelsea ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Lewis Baker transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika haberi... Trabzonspor, Lewis Baker'ın kiralanması konusunda Chelsea ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker’in kulübümüze transferi konusunda İngiltere’nin Chelsea Kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Lewis Renard Baker ile 1 yıllık anlaşma yapılmıştır"

Trabzonspor, Lewis Baker'a 700 bin euro garanti ücret ödeneceğini açıkladı.

LEWİS BAKER KİMDİR?

25 Nisan 1995 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Lewis Baker, futbol kariyerine 2011 yılında Chelsea altyapısında başladı. kariyeri boyunca Sheffield Wednesday, Vitesse, Middlesbrough, Leeds, Reading ve Fortuna Düsseldorf gibi takımlara kiralanan Baker, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, 1.82 boyunda. Baker'ın 2022 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunuyor. İngiltere U21 Milli Takımı'nda 17 kez forma giyen 25 yaşındaki genç futbolcu, 8 gol kaydetti.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT