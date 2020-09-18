Trabzonspor, Lewis Baker transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika haberi... Trabzonspor, Lewis Baker'ın kiralanması konusunda Chelsea ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker’in kulübümüze transferi konusunda İngiltere’nin Chelsea Kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Lewis Renard Baker ile 1 yıllık anlaşma yapılmıştır"

Trabzonspor, Lewis Baker'a 700 bin euro garanti ücret ödeneceğini açıkladı.

LEWİS BAKER KİMDİR?

25 Nisan 1995 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Lewis Baker, futbol kariyerine 2011 yılında Chelsea altyapısında başladı. kariyeri boyunca Sheffield Wednesday, Vitesse, Middlesbrough, Leeds, Reading ve Fortuna Düsseldorf gibi takımlara kiralanan Baker, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, 1.82 boyunda. Baker'ın 2022 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunuyor. İngiltere U21 Milli Takımı'nda 17 kez forma giyen 25 yaşındaki genç futbolcu, 8 gol kaydetti.