Ali Koç açıkladı! Yıldız futbolcu ameliyat edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Max Kruse'nin ameliyatını, "Öncelikle bugün Max Kruse hiç beklenmedik şekilde saat 7'de ameliyata alındı. Apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Acil şifalar diliyorum." ifadeleriyle duyurdu.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse, maç kadrosuna alınmadı.

"MUSLERA AĞIR BİR SAKATLIK GEÇİRDİ"

Ali Koç, açıklamasında "Doktorun söylediğine göre kendisi iyi durumda. Dün ise sadece Galatasaraylıları değil, herkesi üzen bir hadiseye tanıklık ettik. Muslera talihsiz olarak ağır bir sakatlık geçirdi. Kendisine ve Galatasaray camiasına büyük geçmiş olsun diliyorum." ifadeleri kullandı.

"3 TEMMUZ KUMPASI BİZİM İÇİN HAFİF BİR KONU DEĞİLDİR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "3 Temmuz kumpası bizim için hafif bir konu değildir. Bu olayı çok insan takip ediyor ama bazı insanlar da parça parça görüyor. Bütünsel bakış açısından uzak olursan, bu olayın ne kadar vahim olduğunu, hatta skandal olduğunu görebilmek güç.Türkiye'de medya çok çabuk değişiyor. Medya eski medya değil. Medya; en şeffaf, en etik bilgilendirme görevini yerine getirmiyor. Biz de medya tarafından çok sevilen bir kulüp olmadığımız için, bizim söylemlerimiz genelde hak ettiği şekilde ele alınmıyor." ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKEDE MÜCADELEYİ ATEŞLEYEN KULÜP FENERBAHÇE OLDU"

Ali Koç, "Kahpe örgüt, en güçlü olduğu dönemde, insanların onlardan en çok korktuğu dönemde Fenerbahçe'ye saldırdı. 7'den 70'e bütün Fenerbahçeliler, geri adım atmadan mücadele ettik ve zamanla neyin ne olduğu ortaya çıktı. Bu ülkede mücadeleyi ateşleyen kulüp Fenerbahçe oldu." dedi.

"BURADA, DURUP DURURKEN ARI KOVANINA ÇOMAK SOKMAK VAR"

Ali Koç FB TV'ye yaptığı açıklamada, “Nihat Bey'in açıklamaları bana mesajla geldi. Sabah ola hayrola dedim. Olayın tahminimden farklı olduğunu gördüm. Durup dururken arı kovanına çomak sokmak var burada. Öyle olunca da ne oluyor, arılar saldırıyor.” ifadelerini kullandı.

"2010/2011 ŞAMPİYONU"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "2010-11 sezonu şampiyonunu TFF, Etik Kurulu, UEFA... Hepsi tescil etmiştir." dedi.