Trabzonspor, Milli yıldıza kancayı taktı! Yeniden teklif yapılacak!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor, devre arasıyla birlikte eksik bölgelerini tamamlamak için transfer çalışmalarına başladı. Kouassi'yi kadrosuna katan ve Edin Visca ile de prensipte anlaşan bordo-mavili ekip rotasını stopere çevirdi. Daha önce teklif yapılan ancak olumlu geri dönüş alınamayan Kaan Ayhan'ın kulübüne yeni bir teklif yapılmasının planlandığı öğrenildi.

SAKAT OYUNCULAR DÖNÜYOR

Trabzonspor'da son dönemde yaşanan sakatlıklar takımın canını sıkarken, gözler Anthony Nwakaeme ve Vitor Hugo'nun sağlık durumlarına çevrilmişti. Bordo-mavili ekibin önemli oyuncuları arasında yer alan Nwakaeme beklenenden önce takıma katılarak iyi durumda olduğunu gösterdi ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürdü. Vitor Hugo'nun da durumunun iyi olduğu ifade edildi.

KAAN AYHAN'DA ISRAR EDİLİYOR

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Edgar İe'nin yerine de stoper arayışını sürdüren Karadeniz temsilcisinde gündeme yeniden Milli futbolcu Kaan Ayhan geldi. Daha önce kulübü Sassoulo'ya teklif yapan Trabzonspor, olumlu geri dönüş alamamıştı. Yeni bir teklife hazırlanan fırtına, bu kez transferi bitirmeyi hedefliyor.

MASADAKİ FİYAT ARTIRILACAK

Takımda sol bek bölgesi için kaliteli bir isimle anlaşmak isteyen Trabzonspor'da bu mevkii için yabancı oyuncu transferi planlanıyor. Bu kapsamda yabancı oyuncu kuralına takılmak istemeyen bordo-mavili ekipte Kaan Ayhan transferi büyük önem arz ediyor. Yerli statüsünde oynayacak Kaan Ayhan için Sassoulo'nun kapısını bir kez daha çalacak olan Trabzonspor, teklif artırarak gelecek devamı beklemeye koyulacak.