Kurduğu güçlü kadro ile hem ligde hem de Avrupa'da başarı yakalamayı hedefleyen Trabzonspor'da ilk hedef UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalmak. Bunun için İtalya liginin devlerinden Roma'yı geçmek zorunda olan bordo mavililer ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise Trabzonspor - Roma UEFA Konferans Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

TRABZONSPOR - ROMA UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

18 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bu zorlu mücadele Trabzon'da Medical Park stadyumunda oynanacak.

TRABZONSPOR - ROMA UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor'un tur için avantaj yakalama hedefiyle çıkacağı karşılaşma ATV kanalından naklen yayınlanacak. Bordo mavililerin tur mücadelesi şifresiz olarak izlenebilecek.

Ayrıca ATV, Digiturk 25, D Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24, Vodafone TV 25 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.