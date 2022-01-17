Trabzonspor stoper transferi için düğmeye bastı, bu hafta bitecek! Adaylar Kaan Ayhan, Samet Akaydın ve Koray Günter!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 21 haftada ligin zirvesinde yer alan Trabzonspor, Edgar Ie'nin ayrılışının ardından henüz stoper bulabilmiş değil. Gündemine yerli-yabancı birçok isim alan Karadeniz ekibinin bu hafta içerisinde transferi noktalamayı hedeflediği öğrenildi. Yabancı sınırına takılmak istemeyen bordo-mavililer Kaan Ayhan, Samet Akaydın ve Koray Günter'den birisini kadrosuna katacak.

STOPER İÇİN SON HAFTA

Ara transfer dönemine kadrosuna Kouassi, Puchacz, Edin Visca ve Yusuf Erdoğan gibi isimleri kadrosuna katarak hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, aradığı stoperi bir türlü kadrosuna katamadı. Maddi olarak da sorun yaşamak istemeyen bordo-mavililer yapılan pazarlıklar sonucunda anlaşma sağlayamıyor. Yabancı sınırını fırsat bilen takımların Türk stoperlerden yüksek bonservis istemesi nedeniyle amacına ulaşamayan Karadeniz ekibinin son hamlesini yapacağı kaydedildi. Abdullah Avcı 3 isme onay verdi.

KAAN AYHAN AŞKI BİTMEDİ

Transfer dönemi henüz başlamadan gündeme gelen Kaan Ayhan için İtalyan ekibi Sassoulo ile sürekli görüşen ancak olumlu geri dönüş alamayan Trabzonspor, henüz bu transferden vazgeçmedi. En çok istenen isim olan Kaan Ayhan için son bir teklif daha yapacak olan Trabzonspor, gelecek cevaba göre rota belirleyecek.

B PLANI KORAY GÜNTER

Öte yandan İtalya'da top koşturan bir diğer Türk stoper Koray Günter'i de gündemine alan Trabzonspor, B planı olarak bu transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Şu an için bordo-mavililere en yakın olarak görünen isim için bu hafta içerisinde bir görüşme yapılacağı ve sürecin noktalanması hedefleniyor.

SON ÇARE SAMET AKAYDIN

Trabzonspor'un gündemindeki bir diğer isim ise Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın. Ligde bu sezon başarılı bir çıkış yaşayan ve Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği öğrenilen oyuncu için kulübüyle görüşen Karadeniz ekibi, bu transferi para + oyuncu teklifi ile bitirmek istiyor. Akaydın için acele etmeyen bordo-mavili ekip diğer isimlerden olumsuz cevap gelmesi durumunda bu transfere yoğunlaşacak.

Hafta içi Giresunspor ile oynayacak Trabzonspor, hafta sonu da Galatasaray'a konuk olacak. Bu iki maçta mutlak galibiyet hedefleyen Karadeniz ekibinin, Galatasaray maçına kadar stoper transferini bitirmek istediği öğrenildi.