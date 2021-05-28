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  4. Trabzonspor takımından giden, ayrılan futbolcular 2021

Trabzonspor takımından giden, ayrılan futbolcular 2021

Trabzonspor Kulübü, 5 futbolcu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Bunun üzerine hangi oyuncuların gittiği de merak konusu oldu. İşte Trabzonspor takımından giden, ayrılan futbolcular 2021...

Trabzonspor takımından giden, ayrılan futbolcular 2021

Yeni sezon öncesi şampiyon olabilecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir yandan transfer çalışmalarını diğer yandan ise takımdan ayrılacak futbolcular ile yollarını ayırmayı devam ediyor. Bu kapsamda 5 futbolcu ile yolların ayrıldığı açıklandı. İşte Trabzonspor takımından giden, ayrılan futbolcular 2021... 

TRABZONSPOR TAKIMINDAN GİDEN, AYRILAN FUTBOLCULAR 2021

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe ile yollar ayrıldı.

Takımdan ayrılacak isimlerin artması da bekleniyor.

Trabzonspor takımından giden, ayrılan futbolcular 2021

 

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