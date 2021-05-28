Yeni sezon öncesi şampiyon olabilecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir yandan transfer çalışmalarını diğer yandan ise takımdan ayrılacak futbolcular ile yollarını ayırmayı devam ediyor. Bu kapsamda 5 futbolcu ile yolların ayrıldığı açıklandı. İşte Trabzonspor takımından giden, ayrılan futbolcular 2021...

TRABZONSPOR TAKIMINDAN GİDEN, AYRILAN FUTBOLCULAR 2021

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe ile yollar ayrıldı.

Takımdan ayrılacak isimlerin artması da bekleniyor.