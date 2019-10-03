Trabzonspor ve Basel'in 11'leri belli oldu UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel’i ağırlayacak. Karşılaşma saat 22.00’de başlayacak ve Medical Park Stadyumu’nda oynanacak

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UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, İsviçre'nin Basel ekibini ağırlıyor. Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de oynanacak maçı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Marco Di Bello yönetecek. Karşılaşma ise, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. MAÇIN İLK 11'LERİ Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Campi, Hüseyin, Hosseini, Mikel, Doğan, Abdülkadir Parmak, Avdijaj, Sturridge, Sörloth Basel: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Zuffi, Bua, Stocker, Ademi Etiketler : Basel, maç



