Trabzonspor ve Beşiktaş peşindeydi! Pendikspor'un genç yıldızı Erencan Yardımcı'nın gideceği takım belli oldu

Trendyol Süper ligde tarihinde ilk defa mücadele eden Pendikspor aldığı başarılı sonuçlarda büyük pay sahibi olan ve büyük takımların transfer ağına takılan genç yıldız Erencan yardımcı'nın hangi takıma transfer olacağı merak edilirken, önceliğin o takıma verileceği belirtildi.

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Trabzonspor ve Beşiktaş peşindeydi! Pendikspor'un genç yıldızı Erencan Yardımcı'nın gideceği takım belli oldu 1

Galatasaray'dan 2021 yılında Eyüpspor'a transfer olan ve şu anda kiralık olarak Pendikspor forması giyen Erencan Yardımcı gösterdiği performasla dikkat çekiyor.

Son 10 maçta 10 kez fileleri havalandıran 21 yaşındaki forvet için transfer iddiaları da konuşulmaya başlandı. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Erencan'ı yakından takip ettiği belirtildi. Sezon sonunda transfer yapması beklenen 1,88 boyundaki futbolcu için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da "Erencan'ı takip ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Trabzonspor ve Beşiktaş peşindeydi! Pendikspor'un genç yıldızı Erencan Yardımcı'nın gideceği takım belli oldu
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