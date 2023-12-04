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Trabzonspor ve Beşiktaş peşindeydi! Pendikspor'un genç yıldızı Erencan Yardımcı'nın gideceği takım belli oldu
Trendyol Süper ligde tarihinde ilk defa mücadele eden Pendikspor aldığı başarılı sonuçlarda büyük pay sahibi olan ve büyük takımların transfer ağına takılan genç yıldız Erencan yardımcı'nın hangi takıma transfer olacağı merak edilirken, önceliğin o takıma verileceği belirtildi.
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